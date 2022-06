La hecatombe del PSOE

La personalidad de Juanma Moreno y la forma como ha gobernado desde la Junta de Andalucía durante los tres últimos años han sido determinantes a la hora de cosechar la espectacular mayoría en las urnas, pero en el vuelco conseguido por el PP también ha jugado un papel clave la situación por la que atraviesa el PSOE, reconvertido en partido sanchista en el que no se reconocen muchos de sus votantes tradicionales.





El PP ha sido el partido más votado en todas las ocho provincias andaluzas. En algunas de ellas el PSOE venía siendo hegemónico desde la instauración de la democracia. El caso de Sevilla, feudo histórico socialista, es esclarecedor. El PSOE andaluz ha perdido 127.000 votos respecto de las últimas elecciones. Votos que se han ido al PP o a la abstención. La hecatombe del Partido Socialista que recuerda y amplia la sufrida hace un año, el 4M, en las elecciones de Madrid, apunta una tendencia que contiene un mensaje fácil de interpretar para quienes no vivan instalados en la ceguera que provoca el sectarismo.





Caso paradigmático el de Adriana Lastra, vicesecretaria de la organización, cuya interpretación del resultado de lo ocurrido en Andalucía aporta algunas claves para concluir que los actuales dirigentes del PSOE no pisan la calle y viven instalados en una realidad paralela. Una torre de marfil como la que impidió conocer el domingo por la noche la valoración del resultado de los comicios andaluces en boca de Pedro Sánchez, responsable último de la política que ha convertido al PSOE en un partido al que no reconocen ni en el lugar en el que fue su feudo tradicional. Sánchez, que vive de la imagen y se hace acompañar a todas partes de cámaras, no encontró un minuto para dar la cara y asumir la derrota. Dejó la tarea en manos de una de las dirigentes que más lastra la imagen del partido. Están ciegos si no advierten que el sanchismo ha desnaturalizado al PSOE y le está empujando a un escenario de irrelevancia como el que sufrió en su día el PASOK en Grecia y más reciente, en Francia, el PSF. Al tiempo.