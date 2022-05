Hasta los tontos tenemos tope

El Gobierno envió por fin a Bruselas la propuesta para topar los precios del gas. Debía haberlo hecho hace varias semanas. Pero lo hizo en el último minuto. Las excusas han sido variadas y todas ridículas. Primero fue culpa de la Semana Santa, luego del puente de mayo y para rematar de Portugal. La verdad es que no puedes dejar de preguntarte cómo es posible que toda una vicepresidencia no haya sido capaz de elaborar técnicamente la propuesta. Esto quiere decir, además, que cuando Sánchez lo planteó en Bruselas era una improvisación y que no llevó un papel que sostuviera la idea.





La realidad es que ha pasado más de un mes y el recibo de la luz sigue siendo tres veces más caro que hace un año. Se aplauden mucho, intentan liarnos, pero nada ha cambiado. Sí ha bajado el precio con relación a otros momentos de este año, pero se suponía que la gran idea de sacar adelante la isla energética iba a ser un salvavidas para familias y empresas, especialmente para las personas más vulnerables. Todo lo contrario. Lo ha dicho el presidente de Iberdrola. Sánchez Galán estuvo mal en las formas, pero no en el fondo. Qué sentido tiene tener a las personas más vulnerables en la tarifa regulada y luego darles un bono social que, por cierto, no llega a todos. La idea sería modificar la tarifa regulada y permitir que cada uno elija la tarifa que le convenga entre todas las que te ofrecen las compañías. 20 millones de españoles ya lo han hecho y han conseguido aliviar su factura.





Está bien que desde distintos ministerios se le haya pedido a Sánchez Galán una rectificación, pero los que de verdad tendrían que rectificar y dejar de hacer populismo barato son esos mismos ministros que han puesto el grito en el cielo porque el presidente de Iberdrola haya llamado tontos a los que pudiendo, aún no se han pasado a la tarifa libre. El Gobierno sí puede jugar con nosotros, engañarnos, librarse de toda la responsabilidad cuando las cosas le salen mal, pero aquí estamos todos los españoles, a los que nos toman por tontos, intentando cada día separar el grano de la paja. Nos dicen que todo va como un tiro, pero luego sus propias previsiones muestran que vamos a la deriva. Si hablamos de empleo, se vanaglorian de lo bien que va y lo estable en que se ha convertido el mercado laboral, claro que en cuanto rascas descubres que nada es lo que parece. Si no les gusta lo que dice el INE sobre el PIB, se proponen inventar otro dato y si la inflación es muy alta, me saco de la manga otro IPC para la subida de las pensiones. Veremos lo que les duran los ejercicios en el alambre, porque la gente no es tonta, pero tampoco quiere que la tomen por tonta y en todo caso como dice la canción de C.Tangana hasta los tontos tenemos tope.