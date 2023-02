O que hai que ver... e oir

Estes días falouse e fálase moito dese remedo de canción da cantante colombiana Shakira, exparella do exfutbolista Piqué, cantándolle a este as corenta en bastos por algo que acontece entre moitas parellas e que a cantante con despeito lanza aos catro ventos a xeito de impropérios e babecadas propias de patio de colexio, cousas que só a eles importan e que deberían quedar entre as partes implicadas, pero estes dous personaxes son ricos e famosos e iso é un activo moi importante para a xente que vive pendente destes asuntos de infidelidades e pelexas entre personaxes coñecidos, e Shakira que de tola non ten un pelo, vaille sacar ao asunto, xa llo está sacando, un suculento beneficio que a fin de contas é do que se trata. Factura, abofé que factura a conta dos seus problemas persoais.



O que lles aconteceu a estes dous afamados personaxes está a pasar en cada vila, aldea, ou cidade deste país chamado España. Hai separacións que supoñen un quebranto enorme á hora de abordar un futuro que se presenta incerto, pero se Fulanito engana a Menganita a quen lle interesa? En puridade só aos afectados, pero se Fulanito se chama Gerard Piqué e Menganita Shakira xa estamos noutro rexistro: o asunto sae nos xornais, nas revistas do corazón (as máis lidas), nos “realitys” nas canles de televisión (os máis vistos) e todo o mundo opina sobre unha situación na que a unha cantante resentida non pensou máis que en facer pública como desafogo unha canción poñendo a caldo a o seu ex sen deixar títere con cabeza. Tal para cal.



Fun a pola letra da canción composta por un elenco capitaneado por un tal Bizarrap, un rapaz arxentino de 24 anos que parece dou coa pedra filosofal, e sentín rechazo polo pouco orixinal e por estar cargada de texto zafio, unha fórmula polo que se ve moi aplaudida polos afeccionados ao mediocre e licencioso. Se Shakira e a súa equipa pretenderon facer unha canción de desamor equivocáronse: saíulles outra cousa , unha parvada de difícil dixestión e de éxito popular, si, pero parvada a fin de contas. Se un rapaz de 24 anos é quen de convencer á xente e sacarlle rendibilidade millonaria a un tema tan vulgar, vaia para el o meu recoñecemento porque este mozo soubo onde está o miólo do negocio e o xeito de encandear á peña cun producto así: “chapeau!” e viva o viño!!.



Eu un que se quedou naquelas músicas e cancións que transmitían emocións non é quen de dixerir certos estilos e tendencias que pretenden incidiren no gusto do persoal. Nos diferentes estilos, ao marxe do tempo, hai cancións boas e cancións malas nin máis nin menos, e a aludida é das que se definen por si soas sen dar lugar a moitas dúbidas.