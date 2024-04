Por moitas voltas que lle dou a estas alturas non dou entendido as causas do por que uns países entran en conflito armado con outros tendo en conta que o ser humano evolucionou cara a mellor-. Ou non? Estarán pensando o iluso que é o Xoán ao pensar que o ser humano avanzou no canto de non propiciar liortas cos seus semellantes, e pode que teñan razón porque dende que o mundo é como o entendemos as raias entre os países case sempre se configuraron a base de enfrontamentos, de conquistar campos alleos, de impor criterios e vontades a base do emprego da forza.



Arestora temos activos dous puntos de conflito que preocupan sobre maneira: a guerra promovida pola invasión rusa de Ucraína e o ataque brutal, desapiadado de Israel sobre o pobo palestino. No primeiro caso, guste ou non, foi unha agresión contra un país independente e soberano porque a Putin, din, non lle gusta ter ao inimigo (Ucraína e OTAN), á porta da súa casa e debeu pensar que o mellor era golpear primeiro, o que se di executando un ataque preventivo. Posiblemente a realidade fose outra como é tratar de recuperar territorios perdidos trala la desaparición da Unión Soviética propiciada polo goberno de Gorbachov que Putin considera rusos. Ucraína é un bocado saboroso e unha boa despensa para Rusia asi que: á reconquista! E logo está o xenocidio en toda regra que está executando Israel sobre o pobo palestino. Eu, confésoo, sentín e sento certa simpatía polo pobo xudeu pola persecución á que outrora foi sometido, obrigado a deambular polo mundo adiante. E o pobo palestino? Pois con el está a pasar algo similar, sofre un exterminio sistemático, un crime de lesa humanidade que non prescribe co paso do tempo. Netanyahu e os seus secuaces son os responsables e deberán responder por iso. Pero xa se sabe o que pasa cos xenocidios cuxos culpables case sempre se van de rosiñas.



Pero das guerras sempre hai algúns que sacan beneficio. Fabricantes de armas (metalúrxicas) e as grandes empresas construtoras de obras públicas e inmobles que van detrás da destrución tratando reconstruír o destruído. Aqueles necesitan fabricar armas e estes vender cemento e ladrillos, así que para eles, en base ás súas necesidades, a guerra é necesaria. E a cousa está así: fagámonos fortes para intimidar, compremos armas cada vez máis destrutivas porque o ser humano non cambiou e algúns seguen pensando que a razón da forza está por riba da forza da razón. E non nos sacan de aí. O mundo é un fervedoiro de conflitos. Hoxe hai rexistradas 56 guerras activas ademais das dúas grandes mencionadas o que nos amosa un panorama desolador, algo que nos pode levar, a pouco que se nos vaia das mans, a unha situación de imprevisibles consecuencias. Exemplos houbo.