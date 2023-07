Un grupo forte

hai un día a hora de escribir este artigo, a OMM e a ONU, declaraban oficialmente o inicio do fenómeno do neno a nivel global, xa que, a comunidade científica constatou unha serie de indicios no Océano Pacífico, que confirman, que van a aumentar as temperaturas en todo o planeta. Fai meses, as científicas afirmaban que Europa quentase a maior ritmo que o resto do planeta e que o noso continente, vai padecer vagas de calor extrema e choivas torrenciais, nos meses de verán.



É indubidábel que o país necesita adaptarse desde diferentes eidos, a este cambio climático, o cal vai ser máis violento, do que se esperaba. As galegas, quédannos moito que traballar, para reducir os GEI (excepción Pontevedra, que xa fai anos que cumpriu esta misión, como lle foi recoñecido por as maiores institucións mundiais) é certo que, o maior traballo aínda esta sen facer, na maior parte do pais. Crear refuxios climáticos nas proprias cidades e verdificar se me permiten a expresión, sobre todo os grandes núcleos urbanos está sen realizar na maioría dos casos.



En Ferrol tivemos unha oportunidade, coa proposta de Ivan Rivas e a sua equipa do BNG, no referente a ese corredor verde que tiña como espazo “principal” o vello cuartel Sanchez Aguilera. O BNG foi o único partido, que quixo por este espazo, unindolo con outros da cidade, ao servizo da cidadanía, ademais de fazer con este proxecto, un autentico pulmón verde, para loitar contra o cambio climático, a contaminación, ademais de ser un espazo de lecer ao servizo das familias. O resto de partidos, todos sen excepción, sucumbiron ao que dicía a defensa, que non e outra cousa, que levarse ao peto inxentes moreiras de cartos, a costa en enladrillar de xeito especulativo, esta parte magnifica da cidade.



Con certeza que xamais debemos tirar a toalla e as persoas que somos ecoloxistas, as persoas que sen ser ecoloxistas teñen conciencia medio ambiental ou as persoas que están ao día, no referente a problemática do cambio climático e son conscientes do que se nos aveciña e das medidas de compre tomar, como era entre elas, esta proposta de Ivan Rivas, termos que ter claro, que debemos pelexar e dar batalla para que em Madrid, as galegas teñamos un grupo forte, que poida esixir e dicir ben alto que Galiza quere loitar em primeira liña, na batalla contra os problemas da terra. E digo isto, porque a día de hoxe, nengún “partido galego” de obediencia estatal, está por esta labor, como nos demostraron en Ferrol ou no resto do país. Aquí e por moito que doa, as únicas que están a fazer os deberes, ollo deberes marcados polas principais organizacións mundiais ademais de leis da UE, está a ser o nacionalismo galego, está a ser o BNG.



Este 26 de Xullo, votemos con cabeciña, votemos por un futuro para as nosas mozas, para as nosas meniñas, porque van ser elas, as que teñan que lidar o principal problema da humanidade, a cal, estase a xogar a súa continuidade como especie, neste fermoso e único lugar, como é o planeta terra.