Tranquilos que nos pode pasar a todos, que ninguén poña a man no lume dicindo que non incorreu nalgún porque se pode queimar. Quen non caeu algunha vez nun, ou nun oxímoron deses que fan rir? A min un día se me escapou un: “ isto é dun luxoso espartano!...e rímonos. Outra vez díxenlle a un camareiro: por favor, un auga mineral con xeo “frío” e o home con moita sorna engadiu: pois verá, o do xeo vai ter que ser si ou si. Outras risas. Pero hai gazapos que trascenden, prevalecen no tempo e perseguen a quen os proferiu. Lembrarán aquel do ano 2.000 do conselleiro de Cultura Pérez Varela do goberno de Fraga, cando rodeado de xornalistas dixo que ía acudir ao concerto de “Carmiña Burana”, unha boa cantante deste país, coa Real Philharmonía de Galiza.



Está claro que un non ten por qué saber de todo, pero un conselleiro de cultura polo menos tería que se enterar de que ía a cousa. Gazapo, miren por onde, no que incidiu o alcalde de Madrid mási adiante cando animou aos habitantes da vila a escoitar a Carmina Burana no Retiro covertendo a obra de Carl Orlff nunha personaxe de carne e oso. Outro que non se entera.



Os gazapos dos políticos soen ser os máis sonados porque están aí, en primeira liña e largan nada máis se lles presenta ocasión. En realidade descoñecemos moito máis do que sabemos pero algúns, moi seguros eles, véñense enriba á primeira oportunidade. Pero ollo cos gazapos que están acochados no subconsciente, estes témolos que ter máis en conta. Lembran cando a ministra Cospedal dixo aquilo do moito que tivo que facer o seu partido para “saquear” España? Saquear púxose primeiro no seu imaxinario e o inconsciente largouno denantes do que pretendía dicir:sanear.Ai, ai, en que estaría pensando a señora Cospedal!



Unha pífia divertida foi cando o expresidente Zapatero dixo diante do seu omónimo ruso Dimitri Medveded aquilo de...un acuerdo para favorecer, para estimular, para “follar” a promoción del turismo español en Rusia...



Feijoó tamén as ten divertidas e outras preocupantes como aquela cando pregunta a un gandeiro de Rois por qué as vacas levan nome de muller. A reposta do gandeiro foi obvia: porque son vacas. Ou manifestar en Cádiz diante da xente que o sol espléndido e a nidia luz fan que se lle “dilaten” as pupilas . Ai, don Alberto, tería que deixarse ver os ollos! Pero referirse a Picasso como “ese pintor catalán” xa é un pouco máis preocupante porque poderíamos pensar nun político un pouco desorientado no cultural.



Cousas divertidas, pero ollo agora que estamos de cheo en campaña electoral co axetreo que iso reporta, ollo digo coas cousas que poden sair do subconsciente ou do consciente que isas si poden preocupar. A primeira perla a da presidenta da Comunidade de Madrid cando toda chea de razón di que a xustiza social é un invento da esquerda. Mamaiña! Pois iso.