De fútbol e cancións

Debido a que na miña familia materna, mugardesa toda -fun, de feito, o primeiro que non naceu na dúas veces real vila-, había moita afición á música, á literatura e ás cousas de Galicia, souben desde ben pequeno que aquela canción, “Unha noite na eira do trigo”, que tanto se cantaba en festas e romarías, tiña a letra dun poema de Curros Enríquez, relevante escritor de nós, ou que as palabras da, tamén moi interpretada, “Negra sombra” eran de Rosalía de Castro, a nosa maior gloria literaria. Os meus parentes viviran moita cultura galega na emigración cubana e transmitíana. Anos despois cadroume vivir de perto -era, e sigo sendo, grande amigo do Vicente Araguas desde o inicio da primaria- a historia de Voces Ceibes e a Nova Canción Galega, que cantou textos de diferentes poetas galegos, nomeadamente Celso Emilio Ferreiro, mais tamén Alfredo Conde, Manuel María, Lois Diéguez... Aínda que son consciente de que a xente aprende as letras sen, en moitos casos, saber quen foi o autor, iso de musicar poesía foi un tema que de sempre me interesou. Non foi só o da poesía galega, pois desde hai ben anos teño investigado bastante o das literaturas de lingua portuguesa, o das de lingua española ou o das de lingua catalana. Tamén, se ben en moita menor medida, me ten interesado a musicación de textos de poetas franceses ou italianos. Todo un mundo para pasar moi bos momentos.



Jordi Barre (Argelers, 1920-Pontellà, 2011) foi, moi probablemente, o cantor máis representativo da Nova Cançó na Catalunya Nord, a administrativamente francesa. Ao longo da súa dilatada vida -morreu nos escenarios, como quen di- ademais de textos propios, musicou, gravou e interpretou versos dun bo número de poetas, tanto da Cataluña do norte como da do sul. Con frecuencia, en estudio ou en vivo, fíxose acompañar de cantores e cantoras, nomeadamente de cidadanía francesa.



Un destes roselloneses cos que cantou foi Cali -Bruno Caliciuri-, neto dun calabrés que, loitando nas Brigadas Internacionais contra o fascismo español, namorara dunha catalana coa que tivera un fillo, Vicent -o pai do cantante-, nado en Barcelona. Derrotada a República, a familia conseguiu pasar a fronteira e establecerse no Rosellón, onde anos andados naceu Cali. Co exitoso cantante pop-rock -que, que eu saiba, nunca cantara en catalán- Barre gravou en 2009, un par de anos antes de morrer, “Quan el dia per fi tornara”, tema con letra e música da súa autoría.



Hai non moitas semanas, tentando de completar a contribución de Jordi Barre á música catalana, batín nas miñas notas con algo que tiña escrito sobre Cali, concretamente sobre a súa canción “Cantona”, editada no CD La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon coeur (2010). Esa, para o meu gusto espléndida canción, ten estes versos como estribillo: “Moi je voulais être Eric Cantona / Et marquer ce but contre Sunderland / Et lever les bras...”.



Non pensan que os que temos visto a xenial xogada de Cantona, que acabou coa bola entrando polo ángulo da meta do Sunderland despois de sutil vaselina, e a inmediata e serena celebración, rotando sobre si mesmo cos brazos semierguidos, para lle brindar o gol a todo o estadio, quereriamos ter sido nese momento o futbolista do United?



Non foi esta a única canción dedicada ao fenómenal xogador francés. Mais disto falarei noutra ocasión.