De fútbol e cancións (2)

A pasada semana falaba da canción “Cantona”, coa que o recoñecido cantante pop francés Cali quixera homenaxear ao magnífico ex futbolista -como ben reflicten tanto a letra como o videoclip promocional da mesma- manifestándolle que nos momentos complicados da vida querería ter sido el, marcando aquel golazo ao Sunderland e levantando serenamente os brazos para festexalo. Aquilo fora “plus qu’un moment de sport mais un instant de grâce”, unha “vraie vie d’homme à laquelle j’ai voulu rendre hommage”, en palabras do cantante.



Curiosamente, as vidas de ambos teñen, cando menos, un punto en común: o de seren netos de loitadores antifascistas que acabaron exiliados no sur de Francia. O avó paterno de Cali, o calabrés Giuseppe Caliciuri, loitou coas Brigadas Internacionais e maridou cunha enfermeira catalá, coa que conseguiu marchar antes da chegada das forzas franquistas a Barcelona. O avó materno de Cantona, Pere Rairich, catalán de Martorell, foi combatente no Frente de Aragón e tamén logrou fuxir, xunto coa súa dona, a tamén martorellense Francesca Farnòs, acabando ambos no campo de internamento de Argelès-sur-Mer. En homenaxe e recordo desta historia, en 2019 déuselle o nome de Eric Cantona ao estadio de fútbol desa localidade, Argelers de la Marenda, en catalán.



A admiración mutua entre o ex futbolista e o cantante tivo, ademais da canción citada, outra manifestación musical. Cali foi o autor da música dos 12 temas e Eric Cantona da letra de 11 que conforman o primeiro album epónimo de Rachida Brakni, a muller do ex xogador, aparecido en 2012.



Ademais de por Cali, o ex dianteiro do Manchester United tamén foi homenaxeado, máis recentemente, pola banda de rock combativo (punk, oi!, stretpunk...) de Alcobendas Kaos Urbano co tema “Como Cantona”, recollido no seu album Suburbiales (2019), canción moi exitosa entre os moi numerosos seguidores desa liña musical, na que, lembremos, tamén hai ou houbo grupos de nós, como o ferrolán, xa desaparecido, Mencer Vermello.



Non hai máis que escoitar as cancións de Cali e Kaos Urbano para nos decatar de que os motivos que levaron ás homenaxes foron ben diferentes, aínda que no fondo nos dous casos esteñan presentes aspectos definitorios da personalidade do protagonista. Mentres que a letra do rockeiro rosellonés fala dun excepcional gol de vaselina e da súa pausada celebración a da espléndida banda antifascista e antirracista madrileña xira ao redor da patada que o xogador marsellés lle propinou na boca a un neonazi, siareiro do Crystal Palace, que o estaba fustigando con mensaxes xenófobos, do tipo: “Volve a Francia coa túa puta mai, bastardo”, cando estaba a abandonar o campo tras ser expulsado.



“Esta es una bella historia / Que guardamos en la memoria / Que un día Eric nos regaló // ¡Dale! ¡Dale! Como Cantona ¡Dale! / Como Cantona ¡Dale, dale, dale, dale! // Lanza una patada voladora (¡Hey!) / Luego un puño en la boca (¡Hey!) / A ese idiota del National Front // A veces, recuerda su hazaña / No se arrepiente para nada (¡No!) / Por eso lo llevamos en el corazón”, di a letra da banda alcobendense.



O ídolo do United, que foi suspendido 8 meses e afastado da selección francesa, respondeu ao castigo con orgullo: “Saltar e patear a un fascista non é algo que se saboree todos os días”. Non obstante, tempo andado, recoñeceu o seu erro.