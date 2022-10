Fútbol en Catar

Como ben poden imaxinaren Catar é un país no que o fútbol ocupa un papel preponderante e a súa xente soña con encher os estadios, por iso o Mundial de Fútbol deste ano terá lugar nese territorio do Pérsico. Todo isto sería certo se fose real, pero a verdade é que en Catar non viven pensando no fútbol e o levan alí porque os petrodólares e os gaseodólares, máximos representantes do “poderoso cabaleiro”, seduciron aos mandatários futboleiros. E para iso, no noso caso, houbo que modificar o calendario da competición, obrigando aos clubs a xogar ata tres partidos á semana co conseguinte risco de lesións que xa comezaron a aparecer. Por non falar do parón da Liga, condición “sine cua non”, para que o Mundial teña lugar nese pequeno país duns dous millóns de habitantes onde no verán pódense fritir ovos nas pedras ao sol, e no que tan só uns doucentos cincuenta mil son naturais daquela terra que cheira a gas e a petróleo. Así que ¡tira para alá no mes de novembro! Diante do diñeiro as demais cousas nin se comentan, por exemplo que Catar é un emirato que se rixe baixo un réxime absolutista onde a liberdade e os dereitos das persoas están baixo a tutela arbitraria dunha familia que se van sucedendo segundo lles cadra baixo as leis que eles mesmos determinan. A Constitución do país destes señores do petróleo non permite partidos, rexe a pena de morte en delictos considerados de terrorismo e para os homosexuais, e ata o 2016 todo aquel que entraba en Catar a traballar tiña que ter un aval sen cuxo permiso tampouco podía abandoar aquelas terras. Isto foi denunciado polos organismos internacionais que vían nesta norma un xeito de moderna exclavitude. Outro dato significativo: as mulleres violadas son condenadas por adulterio. E aquí deixoo porque creo que abonda. E vostedes se preguntarán que ten que ver todo isto co fútbol? Nada, evidentemente, pero si ten que ver coa dignidade, cos dereitos humanos tal coma nós os entendemos. E de nada serve que veña por exemplo Javi Hernández, que alí estivo como adestrador un tempo, a dicir que naqueles lares a xente é feliz e por suposto as mulleres tamén onde o absolutismo masculino marca tendencia. Posiblemente sexa este un exercicio no que un ve o que quere ver e nada máis. Así que ata alí vai chegar o circo na súa máxima expresión, con toda a parafernal que dá a prepotencia económica . Todo o demais non parece importar, as federacións caeron na sedución do diñeiro e fixeron todo o posible para que o Mundial de Fútbol do 2022 tivera lugar en Catar. Pois que lles aporveite.



Por parte da Federación Española de Fútbol xa houbo antecedentes pois a Supercopa de España de 2022 disputouse no estadio “Rey Fahd” en Riad, algo, baixo o meu punto de vista, realmente inaudito se non fose que o “poderoso cabaleiro” andaba tamén polo medio. Aos seareiros roubóuselles esa final o que ven significar que pouco importa diante dos intereses dalgúns dirixentes de agora fronte aos que aquel ínclito Pablo Porta, “Pablete” como lle dicía José María García, era unha irmandiña da caridade. Eu non penso seguir este mundial prostituído, pero en realidade: a quen lle importa iso?