Formar goberno

Na columna de hai un par de semanas daba conta- moi superficialmente, iso si, da miña experiencia viaxeira por unha parte pequena de Albania. Se non lembro mal, apuntaba que me desprazara nun voo que partira do aeroporto portuense Francisco Saa Carneiro, que tiña a saída ás 15,10 hora española. Dado que Albania non forma parte da UE é preciso pasar o preceptivo control policial -pasaporte ou DNI, que, neste caso, tamén serve- polo que cumpría chegar dúas horas antes da saída do voo, isto é, sobre as 13 horas. Era o día das eleccións e non quería marchar sen votar, algo que fixera en absolutamente todos os procesos electorais anteriores, algunha vez votando por correo. Mais, como a viaxe –como relataba hai 15 días– fóra programada esa mesma semana, xa non tivera posibilidade de solicitar o voto anticipado. Aínda que cando se viaxa en automóbil non está de máis –todo o contrario– xogar cunha certa marxe temporal por se surxise algún contratempo, a experiencia viaxeira a Portugal dicíame que saíndo antes das 9,30 debería chegar sen maior problema, mesmo tendo en conta un posible control fronteirizo dos establecidos polo goberno portugués a causa da visita do Papa de Roma.



Como non entendo deses temas, non alcanzo a ver as excelencias dese tipo de actuacións policiais, que ata é posible que as teñan. En calquera caso, á vista do tipo de persoal que acudiu a ese encontro co Santo Padre –como lle chama Yolanda Díaz– é posible que algún outro tipo de vixilancia debería haber. Cadroume atopar na praia de Miño a un nutrido grupo de “Mensajeros de la Paz”, procedente de Lisboa, cuns comportamentos raianos nun incivismo moi afastado do que se coñece como actuacións pacíficas. Moi similar ao que outros membros –ou os mesmos– demostraron no monte de San Pedro, que foi divulgado polos medios de comunicación. Aprenderíanos no encontro de Portugal ou xa os levarían sabidos? Mensaxeiros de que paz?



Deixando de lado as disquisicións e retomando o fío-, dicir que, por sorte, non me tocou padecer ningún tipo de retención e, despois de cumprir co meu deber cidadán, cheguei con tempo de abondo ao meu destino. Pola noite, xa en Golem, consultei os resultados provisionais e non volvín preocuparme do tema ata o meu regreso.



Unha quincena despois atopámonos na situación complexa que se viu unha vez pechados todos os recontos. Porque, por máis que insista o PP –unha mentira mil veces repetida...–, ninguén gañou as eleccións, que non estamos nun sistema presidencialista. Houbo, certo é, un partido máis votado, o que non ten outro valor que iso mesmo. Para gobernar en España fai falta unha maioría de deputados. E punto. O outro é marear a perdiz, por se cola. Porque, como ben sabe o Partido Popular, hai nada que en Extremadura, por exemplo, o PSOE foi a forza máis votada e, non obstante, non goberna. Que pasou? Que é o que hai. Despois do acontecido na elección da mesa do Congreso aparece Pedro Sánchez como o candidato con máis posibilidades para poder gobernar e, consecuentemente, debería ser o que recibise a encomenda do rei para formar goberno. Mais a cousa non é nada doada para ninguén.



Pensar nunha repetición das eleccións debería levar algúns a deixarse de ameazantes faroleos e a meditar seriamente en como lles iría nelas. Eu penso que moito peor, mais o que decidan facer é cousa deles, non miña.