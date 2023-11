Folga xeral ou paro patronal

Escoitar falar a VOX e ao PP dunha folga xeral contra a amnistía, polo conflito soberanista en Cataluña, como un paso máis para aglutinar a toda a base social “españolista” e “anticatalá” deixa en evidencia a que punto a dereita quere levar a confrontación. Non o fai só por razóns ideolóxicas, que tamén as hai, senón para xerar unha fractura na base do PSOE que lle reste apoio institucional, e que force en pouco tempo á convocatoria dunhas eleccións anticipadas.



Agora ben, aínda que se utilizou o termo de folga xeral polo simbolismo que representa un paro da clase traballadora e dado o pouco peso que esta ten na clase obreira máis organizada en realidade do que se trataba é de que a CEOE-CEPYME convocasen un lockout, ou sexa un peche patronal, con todo o que iso implica nas relacións co novo governo e de perda de ingresos para as empresas tanto en beneficios como en salarios. Aínda que o tema seica estaba para tratar na reunión da patronal como era lóxico esta non se botou a esa aventura (que reproduciría a que realizaron os transportistas en Chile para derrocar a Allende), cando teñen outros mecanismos menos evidentes e igual de efectivos para incidir na situación política e económica, como son entre outros o control dos medios de comunicación de masas.



Polo tanto, o PP e os medios de comunicación amigos non volveron a falar do tema, e deron máis folgos á protesta no poder xudicial e a algún sector das forzas de seguridade, para deixar evidente a fotografía dun Pedro Sánchez seica illado, e que se vendeu ás forzas “independentistas” para se manter como fose no Governo. Como se o PP e VOX non fixesen outro tanto! mais con propostas neoliberais, retrocesos laborais, democráticos e sociais... Como exemplo práctico as medidas que están a tomar nas autonomías nas que governan en coalición. Tanto no debate da investidura como nas verbas que Núñez Feijóo lle dixo a Sánchez ao final, que deberían ser de felicitación aínda que fose formal, volveu a deixar en evidencia que a confrontación se manterá coa máxima intensidade, mesmo con manifestacións na rúa aínda que non sexan tan masivas.



A Galiza, e ao resto das nacionalidades e autonomías esta é unha confrontación que non interesa, porque deixa nun segundo plano os problemas da sociedade, ou sexa a cuestión dos servizos básicos, a xustiza social, a eliminación de leis tan regresivas como a “Mordaza”, a cuestión das competencias, da soberanía... Conseguir que as moitas mobilizacións laborais e sociais que hoxe abranguen o país teñan o protagonismo que lles corresponde nos medios e nas institucións...