Final de temporada

Nos últimos quince días producíronse dúas derrotas que impediron que o fútbol galego puidese volver a ter esa maior relevancia no ámbito do balompé español da que gozou en determinados momentos da historia: ata tres equipos en primeira, dous ou tres en segunda... Unha situación tan pobre como a actual, cun só equipo en primeira e outro en segunda, viuse poucas veces desde o final dos anos cincuenta, cando comecei a asistir ao estadio do Inferniño a ver o Racing; algo de segunda e moita terceira. E nesas haberá que seguir un ano máis.





Acababa a miña columna de hai dúas semanas expresando o meu convencemento -xuntamente co desexo- de que o Racing ía gañar, para á semana seguinte, ascender. Sabemos que non foi así. O conxunto tarraconense nin xogou mellor, nin mereceu gañar, nin sequera empatar, resultado que favorecía o conxunto ferrolán; mais tivo sorte, meteu un gol e soubo defender o resultado. Un monumental despiste á hora de facerse cun balón deu pé a unha rápida xogada que acabou coa pelota no interior da portería racinguista. Fora diso, o equipo xogou como eu imaxinaba que ía xogar: dominando e, consecuentemente, superando a eliminatoria. Non puido ser.





A semana pasada foi a quenda do Deportivo. Ao mediodía andei polas inmediacións da coruñesa praza de Pontevedra, tomando algo co meu neto Iago, e comentamos o exceso de alegría e de festa que se vivía na cidade. Era unha marea de xente ataviada coas cores branquiazuis. Como non podía ser doutra maneira, veume á cabeza o acontecido





28 anos antes, cando o Dépor estivera a nada de gañar o campionato de liga, cando o adestrador Arsenio advertía de que non se podía andar como tolos coa festa: “Ojo a la fiesta que te la quitan de los fuciños, pero inmediatamente”. Pódese ver no youtube a cara de preocupación do técnico cando dicía xustamente iso.





Daquela a festa de verdade non puido ter lugar e desta volta tampouco. Un penalti errado e dous potentes cabezazos acabaron coas ilusionadas festas. Outra vez será.





Se exceptuamos o caso dos partidos do Deportivo, contra Linares e Albacete, en Riazor, nos que se xuntaron unha chea de espectadores -máis de 27.000 o día da final-, creo que o acontecido no resto dos enfrontamentos foi desastroso, se atendemos ao número de asistentes. Ridículo foi o que acudiu á Malata para ver o enfrontamento entre Racing de Santander e Andorra, para dirimir o campión da 1RFEF. Tampouco é que acudise moita xente para presenciar a semifinal entre Villarreal B e Rayo Majadahonda ou a propia final entre o conxunto castellonense e o Nastic. Menos de 2.000 espectadores. Máis houbo en Balaídos para ver o Racing-Nastic, pero tampouco foron tantos como para botar foguetes. Uns días antes estivera en Riazor, en tarde-noite de auga a cachón, vendo o 3-1 do Dépor feminino ao Real Unión Tenerife -para salvar a permanencia na segunda categoría- nunha tribuna onde había máis de 3.000 persoas. En fin.





Parece claro que haberá que cambiar o sistema e implantar a clásica ida e volta.





Antonte soubemos que Cristóbal Parralo renova por dúas tempadas. A renovación paréceme ben. Como tamén ma parece -aínda que a este o seguín bastante menos- a de Borja Jiménez no equipo coruñés. Hai que procurar non facer cambios precipitados e dar tempo ao tempo.