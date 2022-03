O fin xustifica os medios?

Estamos metidos de cheo nun balbordo monumental coa invasión de Rusia sobre Ucrania, decisión dun home con ínfulas de reconquista rodeado dun potente grupo de oligarcas incondicionais que apoian sen fisuras as decisións deste personaxe xurdido dos sotos da KGB, avalado por un tal Boris Yelsin con síndrome de alcoholismo patolóxico. Putin ten unha obsesión: recuperar territorios outrora perdidos no despezamento da URSS en 1991. ¿Lembran a Perestroika?





Unha desas repúblicas daquel estado federal, que se constituíu en estado independente era Ucrania. Aquel equilibrio, aquel pulso mantido entre as dúas potencias preponderantes, URSS e EEUU, quedou decantado a favor dos Estados Unidos, outro país con ínfulas imperialistas que , aproveitando as circunstancias, implantouse coa OTAN ás portas do seu sempiterno inimigo malia chegar a acordos de non desprazarse máis aló de Alemaña, cousa que os EE.UU non cumpriu. Daqueles ventos estas treboadas. E nestas Rusia (Putin) moveu ficha tratando de salvar a Ucrania do capitalismo e do nazismo ( sic), amén doutros intereses menos confesables. Desde tempo atrás Rusia acelerou por enriba a colonización como política de estado e dende abaixo a través dos colonos rusos que viñan á rexión del Donbás, hoxe territorio pro ruso e xerme do conflito.





Putin pensando no ben dunha Ucrania outra vez anexionada. A invasión para el é un mal necesario: son as arelas de todo conquistador que se prece. Dicía un cartel nun dos primeiros gulags da Unión Soviética: “ Guiarémosvos á felicidade con puño de ferro”. Mirade por onde, no campo de concentración de Auschwitz outra frase lapidaria deixábao claro: “Arbeit mackt frei” (O traballo libera). Todo é segundo da cor do cristal con que se mire.





Volvín estes días á lectura do libro “Una historia de Rus” do xornalista Argemiro Barro, mugardés por certo, afincado en Nova York, que acada hoxe unha vixencia absoluta para entenderen a orixe do problema, un conflito que nos pode poñer no ollo do furacán por aquilo das alianzas incondicionais co Tío Sam, auto proclamado adaíl da liberdade que non dubidou en defender e manter ditaduras ( incluída a nosa) sempre que favorecesen os seus intereses. E así xira este mundo cruel.





O pobo ucraíno non precisa de salvadores foráneos que prometendo felicidade traen morte e destrución. Eles son soberanos e como tal libres para tentaren resolver os seus problemas, pero sempre haberá no patio do colexio quen queira impor a súa lei. E non sempre o fin xustifica os medios.