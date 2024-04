A Festa da Democracia

Cando estean lendo isto a xente no País Vasco estará en pleno exercicio electoral, onde a democracia cobra sentido. Segundo as enquisas, que algunhas veces acertan e outras non, parece que hai un empate técnico entre o Partido Nacionalista Vasco, dereita nacionalista, e Bildu, nacionalista de esquerdas e independentista. Pois imos ver como se resolve o anunciado empate. Ao PP, que xoga noutra liga nestas eleccións, preocúpalle moito isto debido ao constatado avance dos abertzales (amantes da patria en vasco) e o que iso pode significar no devir político de Euskadi e de España, e non teñen outra que montar greña. Agora a cousa vén pola negativa do candidato de Bildu a definir ETA como unha banda terrorista, esa banda que don Xosé María Aznar definiu no seu momento como Movemento de Liberación Nacional, e aí queda iso! O señor Feijóo, que aínda non dixeriu non ser presidente do goberno de España ve a Bildu como unha prolongación de ETA cando esta desapareceu afortunadamente do panorama hai máis dunha década, pero é igual: segue con iso de “imos a por todas” e aí van erre que erre clamando ao ceo polo pacto de socialistas cos terroristas para formar goberno. Baixo o meu particular e modesto punto de vista, a estas alturas Bildu erra ao non recoñecer ETA como esa banda que implantou o terror asasinando, torturando e extorsionando para intentar acadar os seus obxectivos e pode que iso condicione en certa medida o resultado electoral de hoxe. Son estes outros abertzales? Xa veremos. O señor Feijoó debera recoñecer que Bildu é arestora un partido político legal con representación parlamentar no Congreso, o mesmo que a agrupación fascista Vox, aliada do PP en Concellos e Comunidades. Así as cousas o PP aféalle ao PSOE que teña un aliado como Bildu e este a aquel que se entenda con Vox. E así anda a política e así andamos nós, nun tira e afrouxa interminable. O escritor Hemingway dixo algunha vez aquilo de que “España era unha festa” e para algúns aínda segue séndoo. A liberdade que acuñou Isabel Díaz Ayuso na Comunidade de Madrid baseada nas cañas en terrazas semella que calou como sinal de identidade en amplos sectores da sociedade. O de votar e decidir con responsabilidade é a grande festa da democracia, algo sobre o que deberamos reflexionar tomando unha cervexa nunha terraza nas rúas da capital do reino ou en calquera recuncho da nosa cidade, e entre grolo e grolo poderiamos tamén pensar por que un de cada tres euros nunha empresa van aos traballadores e dous aos cargos directivos sen que se nos atragoe a bebida.