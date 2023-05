hace ya la friolera de más de una treintena de años que, de la mano del Club de Prensa de Ferrol, nació la revista “FerrolAnálisis”, una publicación con vocación cultural y de pensamiento histórico, crítico y ferrolano, pero con proyección universal.



El pasado viernes, tras su presentación en el Salón Carlos III de “Exponav”, de Ferrol, charlaba yo con el presidente fundador del Club de Prensa, nuestro compañero, el periodista Man Castro, acerca de la revista y me comentaba que muchos auguraban poca vida al propio club, y por ende, a la revista. Pues se equivocaban.



Ahí sigue, ahí continúa, como una verdadera “joya de la corona” de las publicaciones realizadas por la Imprenta provincial de la Diputación de A Coruña, nacida del Club de Prensa ferrolano, y que ya va por el número 34.



No me duelen prendas al afirmar que, aún a pesar de ser yo uno de los miembros del Consejo de Redacción de “FerrolAnálisis”, tengo la capacidad objetiva necesaria para hacer un elogio crítico de la obra que realizamos. Este equipo actualmente está formado por docentes de los ámbitos universitarios y de enseñanza media, de las diversas disciplinas docentes, asi como periodistas, que aún seguimos en funciones, activas o en “reserva”, y pese a que algunos de nosotros estamos jubilados. Cito, con su nombres y apellidos, a mis compañeras y compañeros: Julia Díaz Sixto, Carmen Fernández Casanova, Asunción López Arranz, Juan Luis Montero Fenollós, Alejandro Rey López y Ángeles Seoane Fernández.



Recuerdo que comencé mi primera colaboración con la revista, allá por el número 10, y creo que conservo la colección, casi completa, de la misma en mi biblioteca, lo que, para mí, constituye una verdadera “joya” cultural, de contenidos variados.



Creo que, tras un estudio detenido, puedo afirmar que la publicación ha ido creciendo, paulatinamente, en calidad y en cantidad de los trabajos publicados. En sus índices podemos ver que la Historia, ferrolana y gallega, tiene una presencia primordial, amén de la Literatura, la Pintura, la Música, la Economía, la Enseñanza, la Comunic ación, la Mujer y el Feminismo… y un largo etcétera.



Por la dirección de la Revista han pasado varias figuras, de importancia vital para su permanencia, pero, para no omitir a nadie, me limitaré a centrarme en la actual directora, la profesora e historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel, cuya incansable capacidad de trabajo consigue que el Consejo de Redacción funcione, de forma puntual y eficaz, para realizar los trabajos previos a la publicación de la revista.



No puedo olvidarme de otro verdadero artífice del éxito y aceptación de “FerrolAnálisis”, en el ámbito de las publicaciones culturales de todo el sector, no solo en el ferrolano, si no también en el gallego y, porque no decirlo, de todo el panorama español… Me refiero a Ismael González Bouza que, desde Proyectos Gráficos “Aldine”, consigue, con verdadera profesionalidad y dedicación, una cuidada maquetación y tratamiento de las imágenes. En resumen, logra una verdadera “puesta en escena”, de primer orden, de la Revista “FerrolAnálisis”.



Tampoco puedo sustraerme de citar que, a la salida de la presentación de la misma, comentábamos mi buen amigo el profesor e historiador Guillermo Llorca, que echábamos de menos en el acto a la gente joven. Guillermo y yo, que pertenecemos a la “Generación de la Posguerra”, y que en nuestra época de estudiantes acudíamos a las actividades culturales, observamos que las siguientes “Generaciones”, la “X”, o la “Y”, la llamada de los “Milenials”, que son nuestros hijos”, “pasan” de estas actividades culturales. Y que decir de la “Generación Z”, los llamados “Centenials”, que son nuestros nietos, y que ni están ni se les espera.



Así, nos preguntábamos Guillermo y yo: ¿Habrá relevo para continuar estas actividades culturales, como son “FerrolAnálisis” o las asociaciones culturales ferrolanas?



¿Quién lo sabe? Confiemos en que lo haya...