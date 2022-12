Ferrol-A Coruña ¿entren?

Una parte importante de la población gallega se localiza en dos zonas del litoral: área metropolitana de Vigo – Pontevedra al sur y la región urbana A Coruña – Ferrol en el norte.



El primer eje, además de las dos mencionadas áreas urbanas funcionales (términos establecidos por la U. E.), incluye otros 17 ayuntamientos reuniendo a unos 623.000 habitantes. El segundo, disperso en mayor territorio, con sus dos áreas urbanas funcionales y 30 municipios de influencia se aproxima a 649.000.



El conjunto de la zona sur, disfruta de razonables comunicaciones internas: autovía Vigo – Porriño, la del Morrazo, autopista del Atlántico y el moderno Eje Atlántico: 12 minutos en tren de Vigo a Pontevedra, además de la continuidad hasta Santiago y A Coruña.



Si nos trasladamos al norte, veremos que las comunicaciones son razonables hasta la cabecera de A Coruña, el resto es otra historia.



Ferrol, fue la última ciudad en tener acceso a la autopista del Atlántico, y la misma está incompleta al carecer de iluminación, tanto en el puente de la Ría como en accesos y salidas; iluminación que sí tiene el resto de la infraestructura. Más agravios: poblaciones como Cedeira u Ortegal quedaron aisladas al desviar la autovía del Noroeste por Vilalba.



No es necesario, a estas alturas, hablar de la situación del ferrocarril, todos la conocemos. Tanto la línea de ancho ibérico como la métrica, no dejan de ser una gran muralla de aislamiento que cierra a toda la zona norte de Ferrol, As Pontes u Ortigueira.



Renfe ―siguiendo con el tren― suele divulgar su satisfacción con las altas cifras de viajeros que mantiene el Eje Atlántico; sus estadísticas reflejan una media de 266.000 al mes. Hablamos del movimiento que genera la conexión de cinco ciudades: Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Santiago y Coruña. Aun siendo un dato inexacto, debido a la diferencia de población que hay entre ellas, si repartiéramos por cinco cada una generaría 53.200 pasajeros.



Atendiendo a estadísticas publicadas, la media mensual en el último año de movimientos de viajeros que se genera entre Coruña y Ferrol es de 110.466. A esto habría que añadir los desplazamientos desde Ferrol a la zona norte. Creo que sobran comentarios para comprender que estamos ante otra discriminación más a estas comarcas.



Declaraban los mandatarios, hace poco tiempo, que la estación intermodal ―única pendiente de las siete ciudades― no es prioritaria debido a que la línea férrea no está actualizada; en breve podríamos oír que la línea no se mejora porque “no hay estación intermodal”: es la política que nos venden y asumimos.