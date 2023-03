Dicíamos onte...

Diciamos onte que a vida é breve e que doce anos non é nada, doce anos de silencio por razóns que non veñen ao caso, tempo que aproveitei para profundar no mundo virtual e dixital e así acumular novas e enriquecedoras experiencias. Con todo, sempre cun ollo posto nun xornal que concibín á imaxe e semellanza de ferroláns e ferrolás, ferrolterreños e ferrolterreñas.



Aquela idea de periódico local entregueilla a un equipo de novos xornalistas, homes e mulleres, máis mulleres que homes, practicamente todos ferroláns que, contra todo prognóstico, xunto cun equipo de firmas colaboradoras do mellor nivel, traducírona felizmente, erixíndose o DF nun produto que subía como a espuma en tempo récord, tomando unha cor especial dentro do Grupo La Capital.



Cando o que subscribe estaba preto da idade da xubilación, sobreveu a crise da burbulla inmobiliaria, que puxo a tremer a moitas empresas, canto máis a un grupo (El Ideal Gallego, Diario de Arousa, Diario de Ferrol, Diario de Bergantiños e DxT) que acababa de nacer con máis imaxinación que medios da man do lembrado Juan Ramón Díaz. O caso é que, contra vento e marea, La Capital sostívose e o Diario de Ferrol tamén, aínda que, iso si, atrás quedan sinaladas cicatrices.



E falemos do presente. Aquí chegou hai uns días un xornalista, Miguel Pampín declarando en alta voz que non se sentiría director se non recibía a miña bendición e o acompañaba, como firma colaboradora, neste reto especial da súa carreira. El vén da veciña cidade coruñesa, traballou moitos anos no Ideal Gallego, pero talvez Ferrol, cidade dunha especial idiosincrasia, suscítelle certos medos ou reparos. Non se preocupe Miguel, nin tampouco a ferrolanía, porque de telo ao corrente encargarémonos o seu valioso equipo de “sobreviventes” e un servidor.



Ferrol mola. E mola moito. E Ferrol, cunha historia rica en produción de cabeceiras xornalísticas, ben se merece un bo xornal, un xornal que “mole”. Pois, a iso imos. Súmense, por favor, e acompáñenos nesta que se presenta como nova etapa do noso querido Diario de Ferrol.