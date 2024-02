A ferramenta do Facebook

Seguramente Mark Zuckerberg aló polo ano 2004 non chegou a calcular o impacto que tería na sociedade o seu invento chamado TheFacebook, creado cun grupo de amigos na Universidade de Harvard, que permitía compartir textos e fotos. Segundo se di, a cousa comezou como unha ferramenta de rexouba entre algúns estudantes privilexiados para se divertir comentando o aspecto físico das súas compañeiras. Logo de vinte anos non sei se o tal Mark Z. aínda dou dixerido o éxito que supuxo a posta en marcha deste invento.



Hoxe, case todos estamos presos na rede desa araña xigante chamada Facebook, algúns e algunhas ben atrapados e satisfeitos de estaren nesa situación coleccionando amigos que non coñecen e que aceptan como tales sinxelamente dándolle a un botón do teclado do ordenador, axuntando amizades coma se fosen cromos. Non hai moito vin unha viñeta na que ficaba unha muller soa fronte a un cadaleito nunha igrexa valeira e dicía: pois non sei onde están agora eses dous mil amigos que teño no Facebook! Estaren na rede para moitos converteuse nunha necesidade e aí contan cousas que noutras circunstancias o mesmo non se lles ocorrería contar. Por exemplo: a quen lle importa se hoxe comín salchichas, sardiñas ou roxóns? A non ser que se achegue ao cociñado algo creativo, algunha modificación na receita, para que “os amigos” lle dean ao “gústame”. Os comentarios case sempre se limitan a un “que aproveite, ho!” e a outra cousa. Nalgúns casos, o Facebook resulta unha ferramenta práctica: a min permitiume dar con xente que non vía había moito tempo, que por circunstancias da vida se afastaron e perdemos contacto. Dar con eles sempre reverte nunha sorpresa agradable. Outra cousa diferente é aceptar amizades de xente que non viches nunca, que che dan os parabéns cando cumpres anos ou na túa onomástica, como se fósemos colegas de toda a vida. En fin, unha ventá aberta ou medio aberta, segundo queiras custodiar a túa intimidade. O caso é que ás veces a un lle entran ganas de trancar a ventá, a porta e poñer forte pechadura; fuxir de tanto amigo imaxinario e volver ao teu mundo real. Pero din os “frikis” da cousa que aquel que non está na rede co Facebook, Twiter (agora X), Instagram, Tiktok é como se non existira, es coma un zombi no deserto da desconexión.



Unha vez escribinlle á miña gata unhas cartas curtas cando o confinamento pola covid-19 deseñadas para publicar no Facebook e, mirade por onde, agora sairán editadas nun libro. As primeiras entraron polo tendal da ventá do Facebook e dende aí abriron a porta da editorial. Xa que logo, non todo é malo na rede: a cousa consiste en situarse no lado bo. E nesas estamos.