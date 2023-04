Despois de ler o que se manifestou sobre a figura de Fernando Bores, logo do seu pasamento, me leva a pensar que o que eu poida dicir aquí del resute reiterativo. Tratarei de que non sexa así nin que estas letras dadas as circunstancias parezan excesivamente laudatórias, como soe acontecer nos obituarios.



Fernando e máis eu fomos amigos co que todo iso significa, porque acadar amigos e conservalos non che é nada doado. Manter unha amizade a través dos anos baséase nos parámetros que teñen que ver co respecto, coa consideración mútua, co afecto pero tamén, e afortunadamente, coa discrepancia porque con ela de fondo chegamos a partillar conversas moi interesantes que sempre remataban cun ”a vindeira semana seguiremos a falar do goberno” malia que os asuntos do goberno non fosen protagonista da mesma.



Era un pragmático no sentido de non especular e si de lle dar á vida o sentido práctico, de coller o touro polos cornos e tirar para diante sen volver moito a vista atrás. Vivir o momento que a vida nos está a ofrecer era un tema importante para el porque dicía que a vida é a única que temos e que inexorablemente pasa sen que poidamos rebobinar a cinta para escoitar as mesmas cancións. No risco está a aventura, dicía, e eu como amigo tentaba amornar gaitas diante das súas arelas aventureiras.



Ser amigo de Fernando Bores tamén era unha aventura no sentido de atopar nesa viaxe a través da vida variadas etapas todas elas positivas e merecentes de telas en conta. Uníanos arelas comúns como a da lectura, a da música clásica malia que non coincidíamos en toda a amalgama de estilos e tendencias.



Pasámolo moi ben na nosa relación ríndo moito e discutindo pouco. Vai ser difícil a partires de agora non poder ler as súas crónicas enviadas dende “Lonxeburgo” si, lonxe en vez de “luxem”, cousas do Fernando, non recibir os seus wassaps onde me dicía que estaba contento e que aló case ataban aos cans con longanizas. Falábame disto para procurar que o seu amigo estivese tranquilo, que aquela aventura era unha das súas e que todo iría ben.



Cargado co seu ferrolanismo volveu a Ferrol a acubillarse entre os seus e as súas cousas: morreu na madrugada do pasado domingo no seu Ferrol porque facelo lonxe non sería propio do Fernando. Sempre na memoria.