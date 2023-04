Feijóo ya no es el que creíamos

Algunos pensamos que el Sr. Feijóo había superado la costumbre de la derecha de utilizar las estructuras religiosas para ganar votos. Creímos haber superado la utilización de bajo palio y homilías en los púlpitos dado que nuestra Constitución es laica y el líder que aspire a gobernar, como dicen los del PP que van a ganar las próximas elecciones, creo que es un dislate que se involucren los partidos en las iglesias.



Sin embargo Feijóo busca que le hagan la ola unas pastoras evangelistas excéntricas en trance, que la federación evangelista desautorizó que no pidieran el voto para nadie.



Esas pastoras evangelistas que dicen curar el cáncer con solo tocarle las manos. Además dicen que curan la homosexualidad, quieren salvarnos a todos gritándonos como si le hubiéramos hecho daño. Parece mentira que Feijoo permitiera ir con su plana mayor del PP cayendo tan bajo por un puñado de votos , que puede perder por otro lado por hacer el ridículo. Por otro lado: Feijóo desde su marcha a Madrid cambió su estilo de hacer política seria como hizo en Galicia, que tantas veces le dio mayorías absolutas. Da la impresión de que los barones le quitaron el talante político. La opinión pública le hizo una buena acogida, pero como siga por ese camino dudo que gane las próximas elecciones, porque sus intervenciones públicas no dan la talla de estadista. No estuvo a la altura criticando al presidente de España, aunque sea Sánchez, él que su partido le quita legitimidad para todo, acusándole de reunirse con dictadores en la Cumbre XXVIII Iberoamericana y con el jefe de Estado de China. Debemos recordar como el Rey emérito y Zapatero defendieron en otra Cumbre a Aznar por unas palabras ofensivas de Chaves. Quedando la repetida frase del Rey, ¿por qué no te callas? También debe recordar que Aznar en 2003 visitó a Gadafi.



Todos los presidentes tienen la obligación de visitar países aunque el sistema no sea de su gusto. Así lo están haciendo todos los presidentes de países democráticos a países con dictadura; recordamos la visita del presidente de EEUU, Eisenhower dando válida la dictadura de Franco en 1959.



Feijoo y su partido, como siempre, quieren ganar el poder incumpliendo las reglas, por eso no quieren renovar el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Supremo caducado hace cinco años incumpliendo la Constitución, provocando la paralización total de la escasa justicia perjudicando los derechos de los ciudadanos. Todos pensamos que su llegada al liderazgo del PP mejoraría la calidad del partido en beneficio de los servicios democráticos de país. No es de patriotas predicar sin practicar, e ir por el mundo desacreditando al presidente de España, sea el del partido que sea.



Necesitamos candidatos a presidente de nuestro país que no se dediquen solamente a desacreditar al presidente elegido democráticamente como es el caso de Sánchez. Necesitamos que resuelva los problemas reales del país, ni más, ni menos.



Tenemos el presidente que se mueve como pez en el agua por el mundo. Sabe idiomas para hacerse entender. Es presidente de la la Internacional Socialista, y dentro de poco presidente del Consejo de la UE. Tiene capacidad de trabajo y sabe comunicarse con otros dirigentes externos que lo valoran bien.