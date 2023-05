A Fantasía Sinfónica

Días atrás, celebrouse no Auditorio de Ferrol un evento musical que rexistrou unha nutrida asistencia de público. Tratábase da celebración da irmandade entre dúas rondallas: Añoranzas e Bohemios, coa colaboración da Banda de Música de Infantería de Mariña. Actuaron en primeiro lugar e por separado, cada unha das rondallas, cos seus correspondentes repertorios, seguidas pola intervención da Banda Militar, con diversas pezas que fixeron a delicia dos presentes. Mais o número forte foi a actuación conxunta dos tres grupos, banda e voces, cunha serie de interpretacións, mesturando varias pezas de música popular, militar e ferrolá, que foi un remate de luxo para os amantes deste tipo de música. Como dato curioso, cabe sinalar que ambos os dous Directores das Rondallas forman parte da estupenda Banda Militar. Persoalmente disfrutei a tope, influído polas lembranzas daqueles concertos militares que se celebraban periodicamente no Campo de Caranza, aos que me levaba meu pai cando eu tiña 5 ou 6 anos. Xa choveu. Que tempos aqueles!!