Falsas liberdades

Como é sabido, o voto contrario da maioría do Parlamento portugués aos orzamentos para 2022 presentados polo Goberno do PS, encabezado por António Costa, levou o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a disolver o Parlamento e convocar eleccións a celebrar o 30 de xaneiro.

A partir do dia 1 de decembro Portugal entrou en Estado de Calamidade, declarado polo Goberno para tomar novas medidas de contención da pandemia de COVID-19.





Dado que o día da votación electoral está inserta nesas datas son frecuentes nos medios de información portugueses noticias relacionadas co tema dos dereitos ao voto e á saúde. Así, o dálogo da tira animada “Bartoon”, do Luís Afonso, no Público do pasado xoves, creo que deixa clara a situación:





-O que acha da hipótese de os eleitores em isolamento serem autorizados a ir votar?





-Não estou a ver como seria possível. Para chegarem à cabine de voto, teriam provavelmente de andar pela rua, cometeriam uma perigosa ilegalidade.





Efectivamente.





É por iso que o Goberno en funcións xa fixo unha consulta ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, no sentido de saber se as persoas isoladas están impedidas de ir votar. Que debe prevalecer? A restrición á liberdade de circulación por necesidades sanitarias ou a liberdade de voto? Como se conxugan eses dous intereses constitucionais?





Algunhas institucións, como a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública xa manifestaron, por boca do seu vice-presidente, que a suspensión da orde de isolamento profiláctico para permitir o voto pode abrir un precedente perigoso. Semella evidente que calquera tipo de modificación ou suspensión temporal das regras do illamento descredibilizaría as medidas que a partir de aí se adoptasen por se consideraren esenciais para defender a saúde pública.





Ademais, axiña comezarían a reclamar os que tivesen asuntos importantes e urxentes que tratar. De feito, xa está na rúa a pregunta de se quen, por estar isolado, non pode saír ao supermercado ou ao entrerro dun familiar poderá facelo para ir votar. Alíñome cos que pensan que non se debe permitir ir votar nesas circunstancias e que a única maneira de garantir o dereito ao voto é ampliar os prazos ata o último momento posible para o emitir o voto por correo e/ou facilitar a recollida domiciliar do mesmo. Xa se verá o que pasa. Desde logo, a cousa non é trivial.





Pola contra, si me parece trivial todo este asunto do tenista Djokovic, porque nunca debería ter chegado a producirse. As medias tintas nunca resultan boas conselleiras e así nos vai aos mundanos en tantas cousas. Se desde hai meses se tivese tomado, coa fortaleza debida, a decisión de non deixar entrar en circunscricións políticas alleas as persoas non vacinadas moitas absurdas discusións se terían aforrado.





Vai para dous anos que este señor, que non discuto que xogará moi ben ao tenis, declarou que non quería que o obrigasen a vacinarse para poder viaxar. Se lle deixasen ben claro que non ía poder facelo para xogar xa estaba. El decidía e... Pero non se fixo e agora hai que escoitar sartas de memeces súas, da familia, de determinados seguidores e mesmo do presidente do Parlamento serbio. Tampouco estaría mal que os xogadores vacinados se negasen a xogar cos que non o están.