Un exemplo a seguir

Un ano máis conmemoramos o 8 de Marzo, día da muller, onde todas as administracións, van facer algún tipo de acto, coa finalidade de visibilizar que o outro 50% da humanidade, ten os mesmos dereitos que o xénero agraciado nesta sociedade; o xénero masculino.



Digo agraciado, porque desde sempre a sociedade na gran maioría dos países, foi patriarcal de portas para fóra e matriarcal de portas para dentro. Máis todo este xesto de bon rollismo, que vai facerse este día por parte dos poderes públicos, a realidade é que as 00.00h do día 9 de marzo, todo o discurso vai ir ao caixón e so sairá en forma de diminutas farangullas, o resto do ano.



Porque un, está canso de saber, que as autoridades políticas que teñen a capacidade de tomar as grandes decisións, na súa gran maioría por non dicir todas, son homes. Un exemplo cando vemos unha reunión das científicas máis importantes, o normal por desgraza é ver todos homes, algo terríbel, xa que, a ciencia que é o motor que move o mundo, debese dar exemplo, máis moitas de nós sabemos, como o patriarcado domina o coñecemento. Ou cando vemos unha reunión dos líderes das finanzas mundiais, europeas etcétera, se vemos dúas mulleres na foto, xa podemos irnos contentos. Porque a igualdade nunca vai ser posíbel, ata que no mundo todas sexamos persoas e non deixemos como primeiro chanzo, de usar a categorización de home-muller, xa que, neste proceso de categorizar, unha das partes sempre sae perdendo. E digo que nunca vai ser posíbel, se a muller non toca o poder en tódolos ámbitos: Financieiro- Político- Cientifico... en igual de condicións e número que os homes.



Un 23 de febreiro de 1837 nacía Rosalía de Castro. Poetisa, escritora e atrévome a dicir pola súa obra, a nai do povo galego. En uns tempos moi duros para as nosas xentes, para a nosa cultura, cuxa representación máxima é a nosa lingua galega, esta brava e valente muller, sabendo ao que se expoñía, sabendo que ia ser totalmente desprezada e marxinada polas autoridades galegas e do reino, non se cortou nin un ápice, en apostar polo nosa lingua, apostar pola nosa cultura, apostar polo povo traballador, para infundir a conciencia en todos os estamentos sociais, de que a lingua galega era igual de válida que o español. E fixo todo isto con un único fin: O de dotar ao povo de conciencia, de que somos ante todo galegos e de que Galiza existe como suxeito político.



Remato, igual que Rosalia levou esta loita ata o final da súa vida, todas vosoutras debedes coller o exemplo de Rosalía e loitar día a día, para que a conciencia da igualdade, a conciencia de que non hai homes nen mulleres senón persoas,, todas cos mesmos dereitos e todas coa mesma equidade para chegar ao éxito social, todas repito, tedes a obriga de loitar sen tregua non so o 8 de marzo, senón os 365 días do ano, ata que non quede nin a máis mínima farangulla do patriarcado.