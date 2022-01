Non estaba na miña axenda televisiva ver as galas onde se ía seleccionar –no momento en que lean estas liñas xa se coñecerá– canción e intérprete/s que representará RTVE no sesaxésimo sexto Festival da Canción de Eurovisión, a celebrar en Turín a mediados do próximo mes de maio, pero acabeinas vendo. E hoxe á noite espero ver a final.





A verdade é que nunca fun moi seguidor dos festivais de música, o que non quere dicir que nos xa bastantes anos que teño de vida non teña visto uns cantos. O que máis, desde logo, este de Eurovisión, sobre todo nos anos infantís e adolescentes, por estar sempre na casa ás horas en que o festival se retransmitía. O ano 1963 foi un dos poucos en que nevou con certa intensidade en Ferrol. Os cativos, non afeitos a esa circunstancia, procurabamos tirarlle partido á presenza da neve callada, sen ter en conta os riscos de diferente tipo aos que nos expoñiamos cos nosos xogos. De feito eu apañei unha neumonía que me levou á cama por uns días e a facer vida repousada por outros tantos ou máis. Lembro ver nevar desde o leito lamentando, malia a todo, no poder desfrutala na rúa. Meus pais, que xa andaban dándolle voltas á idea, viron unha excusa perfecta para mercar un aparello de televisión: o neno estaría máis entretido. O caso é que o aparello chegou á casa, mais non foi posible velo nuns cantos días, dado que habia que instalar a antena no tellado do edificio e a climatoloxía non o permitía. Total, que pasaron os días de cama sen que e a televisión puidese funcionar.





Tendo en conta que a nevada foi en febreiro e que o festival de ese ano se celebrou contra o final de marzo, parece que cae de caixón que o tivese visto. Mais non debeu ser así. Non recordo nada do mesmo: nin dos gañadores -o dúo danés Grethe & Jørgen Ingmann-, nin da súa canción “Dansevise”, nin de “Algo prodigioso” –a canción española que interpretara José Guardiola–, nin de Emilio Pericoli, Alain Barrière, Françoise Hardy –e iso que nos gustaba tanto– nin de ningún outro tema ou participante... Nada.





Pola contra, si lembro bastante ben o festival de 1964, cando saiu vencedora a italiana Gigliola Cinquetti -16 anos na altura- co tema “Non ho l’età”, que tería longo percorrido. Recordo ben as vencedoras do 65, France Gall -co sue “Poupée de cire, poupée de son”, do 67, Sandie Shaw (“Puppet on a String” e, como non, Masssiel e Salomé –en cuádruple empate– con “La, la, la” e “Vivo cantando”, no 68 e no 69. A partir de aí non foi moito o que vin. De tempos recentes, recordo ben o triunfo de “Amar pelos dois” do portugués Salvador Sobral, en 2017 -coincidiu cos meses en que vivín en Braga- e de “Zitti e buoni” dos italianos de Måneskin, o ano pasado.





Como dixen, vin as dúas semifinais e non me desgustaron, malia que ningunha das cancións encaixa de cheo nos meus gustos musicais. Con todo, polo que leo e escoito, penso que coincido co sentir maioritario dos seguidores destas galas. Se de min dependese, España estaría representada polo “Terra” de Tanxugueiras ou polo “Ay mamá” de Rigoberta Bandini, sen maiores preferencias por unha ou outra.





Gustei das letras e das postas en escena de ambas. Vexo, pois, ben acaídas as dúas, tanto para ir a Eurovisión como para espallalas aos catro ventos. O que for xa se verá.