Del estudio al plató buscando al electorado perdido

He tenido que revisar mis archivos para ver si lo que está sucediendo con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez había ocurrido en otro tiempo. Y la verdad es que el recorrido mediático por estudios radiofónicos y platós televisivos no había sucedido antes con la intensidad que lo está haciendo el inquilino de la Moncloa en busca del electorado perdido.



La campaña mediática que se le ha pergeñado al jefe del ejecutivo es una copia bastante exacta de la que se hace con los cantantes, actores o escritores cuando están en dura promoción de producto que tiene en el mercado para que sea conocido por el público en general y luego se gasten los dineros en ir a verlo, escucharlo o comprarlo. La diferencia promocional es que aquí Pedro Sánchez cuenta lo que quiere, responde más o menos con evasivas, intentan alentar el votante y responde de forma huidiza a las preguntas que le plantean los periodistas no tan fieles a la causa política que él defiende y que trabajan en medios de comunicación bastante afines al Gobierno que está en funciones.



En las entrevistas radiofónicas que he escuchado- magnifica la de Carlos Alsina- y en las televisivas que he visto-hasta ahora con comunicadores bastante próximos- Pedro Sánchez acepta todas las preguntas y se sale por la tangente respondiendo lo que le va mejor para sus intereses buscando aumentar el medallero de los logros conseguidos por su gestión. En ningún momento reconoció que haya mentido a los españoles ( sic) ,y que los indultos, los cambios legislativos, el control judicial, la rebaja de penas y salida a la calle de violadores etc,etc, todo eso se llevó a cabo por cerrar círculos de gestión buscando siempre los mejores intereses para los ciudadanos o escudándose en asuntos de Estado. Recojo lo que le respondió Pedro Sánchez al periodista Alsina que no tiene desperdicio: “cambios de posición política en algunos asuntos de estado, como puede ser el tema catalán, sin duda alguna”. Ver para creer.



En fin ,que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE seguirá con su precampaña mediática que le sale muy barata y que le llevará a seguir visitando platos de televisión y estudios de radio. Y luego vendrá la prensa en papel y la digital. Una de estas entrevistas tendrá lugar próximamente en el “Hormiguero”. Es de esperar que Pablo Motos, el líder de la audiencia televisiva de las noches españolas, este a la altura de lo que demandan sus fieles seguidos y él refleja en sus tertulias semanales.