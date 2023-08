Estrategia ante el repunte de casos por ERIS

El SARS-CoV-2 sigue estando presente entre nosotros, y como consecuencia de ello, el virus sigue mutando y surgen nuevas variantes, la última: EG5, más conocida como Eris, una nueva variante procedente de la cepa Ómicron, que pone en alerta al mundo, ya que según la OMS, es más contagiosa, mayor prevalencia, ventaja de crecimiento y propiedades de escape inmunitario, si bien hasta la fecha no se han registrado cambios en la gravedad de la enfermedad; siendo la responsable del 20% de los casos existentes en EEUU, que se está expandiendo con gran rapidez y penetrando de manera considerable en el resto del mundo, también en España, ocasionando un repunte de covid-19, y si bien la enfermedad cursa con una clínica leve, no se puede descartar un aumento de hospitalizaciones (de momento no hay evidencia científica). La pandemia no ha terminado, el covid-19 sigue siendo una amenaza, aunque la OMS haya declarado su fin como emergencia sanitaria internacional. La aparición de nuevas variantes amenazantes exige que las autoridades sanitarias tomen conciencia del problema y actúen en consecuencia, incentivando la vacunación a través de una campaña que debe hacerse coincidir con el comienzo de la temporada de otoño-invierno, época en la que aumentarán considerablemente las infecciones respiratorias.



En los últimos meses ha habido demasiada relajación en las autoridades sanitarias y en la población, mientras el virus sigue circulando, la OMS nos alerta sobre esta nueva variante, que ha calificado como variante de interés, que ha disparado de nuevo los casos de covid-19, de ahí la necesidad de reforzar la vigilancia en la medida que los casos crezcan a nivel mundial. Ante la proximidad del inicio del otoño, lo que procede, es programar una nueva ronda de vacunación a finales de septiembre, ya que la inmunidad natural y la inducida a través de las vacunas, disminuye con el paso del tiempo, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos o con algún tipo de patología y en las personas mayores, que son las más vulnerables de contraer la enfermedad. Hay que estar alerta y vigilantes ante esta nueva variante del covid-19, y adelantarnos a los problemas y previsibles consecuencias que pueda ocasionar esta nueva variante, de ahí la conveniencia de iniciar la campaña de vacunación en los mayores de 60 años, que son los más vulnerables, y dependiendo de cómo evolucione la situación epidemiológica, se podría extender al resto de la población.



Cerca de 3 millones de españoles han optado libremente por no vacunarse, y un porcentaje que se puso las primeras dosis, al ver que remitía la fuerza del virus y de la pandemia, no quiso ponerse la dosis de refuerzo en la campaña de otoño-invierno del 2022, pero la realidad es que sigue habiendo falleciendo por covid-19, sobre todo personas mayores. Con un repunte de covid-19 y menor protección inmunológica, puede ser necesario recuperar la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios, etc.



Es necesario reformular las vacunas para la temporada 2023-24 y adaptarlas a las nuevas variantes, al objeto de que sean seguras y eficaces, y que protejan la salud. Las vacunas actualizadas incluyen cepas Ómicron (contienen el antígeno linaje XBB), cumpliendo con los requisitos indicados por la OMS, EMA y FDA, que recomiendan: Pfizer (ARNm), Moderna (ARNm) y Novavax (proteína recombinante), mientras que la vacuna española HIPRA contiene una cepa Beta que protege contra las variantes originales, pero no contra las nuevas variantes.