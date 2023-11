Nos primeiros anos da pos-guerra “incivil”, fora dos incidentes que podían xurdir en calquera momento, a vida e a fame pasaban xuntas, coma collidas da man. Nembargante, como a necesidade era moita, pronto apareceu un xeito de conseguir algunha pataca, un pouco de leite, ou un pouco de fariña de millo. Era o “estraperlo”, especie de “mercado negro” que funcionaba de noite, as agachadas da Garda Civil. Algunhas mulleres ían andando, por atallos e campo a través, ata as aldeas dos arredores, e trocaban diversas cousas, por alimentos que os labregos tiñan escondidos para evita-la “requisa”; algunhas das mulleres que sabían coser, levaban roupiñas para nenos, que cosían aproveitando calquera retallo sobrante; estas prendas eran moi apreciadas, nas aldeas, pois os labregos non tiñan posibilidades de mercar na cidade; unha por falta de cartos, outra pola dificultade dos desprazamentos, e outra porque, de levar alimentos para intercambiar, seríanlles requisados, e ademais poderíanse expoñer a unha seria represalia.



Mais non sempre as “expedicionarias” remataban con éxito a súa “aventura”, pois algunhas veces eran pilladas polos gardas, cando viñan de volta cargadas coas cestas e sacos enriba da cabeza, e perdían toda a súa mercadoría, requisada pola “autoridade”. Naquelas ocasións, as bágoas das mulleres e os xuramentos dos homes eran a expresión da desesperación e a impotencia. Mais moi poucas veces se producían sancións, pois a ninguén lle interesaba que o asunto trascendese. Seica os gardas tamén tiñan picariños que non o pasaban moi ben...



Como a xente máis pobre non tiña cartos para pagar o prezo do racionamento, pronto apareceu outro xeito de amañar o problema: O tendeiro correspondente entregaba a metade da mercancía que correspondía a cada familia segundo a cartilla do racionamento, quedando en depósito, como pago, a outra metade. A venta a prezos elevados dos artigos depositados foi outro dos recursos do “estraperlo”, co que moitos tendeiros e almacenistas fixeron pequenas fortunas, mais era o único xeito de que as familias máis pobres puidesen aproveitar o racionamento.



Aínda con estas esporádicas aportacións, a carencia era moita e foi longa, e a xente amañábase malamente como podía. Lembro que a miña nai contaba que as mulleres recocían moitas veces os pousos da cascarilla, para lles dar algo quente aos pequenos, malia o receo dalgunhas, que tiñan medo que aquela “auga sucia” lles fixese algún mal. Seica alguén lera nalgún libro que o auga morna era boa para aplaca-la fame...

Non sei se aínda quedará viva algunha daquelas heroicas mulleres.