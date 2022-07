Estamos loucos, ou que?

Atónito fiquei cando, hai tres ou catro días, lin en diferentes medios de comunicación que AGA-Ucraína (Asociación Galega de Axuda a Ucraína) da Coruña esixía a cancelación do concerto de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra (TNSO) prevista para o 11 de agosto na trixésimo quinta edición do Festival Noroeste Estrella Galicia. O motivo esgrimido para, na miña opinión, semellante memez non é outro que o de que o relevante e polifacético artista serbio –nado en Saraxevo, hoxe Bosnia– apoia abertamente o presidente ruso Vladimir Putin. Polo que eu sei -que son un tanto seguidor do cineasta, sobre todo desde que vin o seu documental Maradona by Kusturica (2008), sobre o excelentísimo xogador arxentino, con aquelas escenas con Manu Chao e Madjid Fahem- o Kusturica, en recentes declaracións a Rusia Today, non ía máis aló de mostrar unha actitude positiva cara o máximo mandatario ruso.



Se entender que este lle devolveu aos rusos o orgullo pola súa cultura e historia, o respecto polo seu patrimonio -pasando de estar de xeonllos na época de Yeltsin a poñerse en pé e estar orgullosos da súa historia e da súa cultura- ou destacar que en Rusia –como en Serbia– prima o ben común sobre a búsqueda de necesidades individuais e egoístas, propia do chamado occidente, se considera un apoio total a Putin, lévame a pensar que quen o di non entendeu nada. Nin a Kusturica, nin a ninguén. Porque interrogarse, como fai o músico “como podemos apoiar ás persoas que comparten a posición dos nazis?”, tampouco significa que se estea apoiando a actuación militar dos rusos. Ou é que Stepán Bandera, considerado héroe nacional polo actual goberno ucranio, non loitou contra a URSS colaborando cos nazis e asasinando xudeus?



Neste tema tan delicado non axuda moito, que digamos, a liña de pensamento único que se procura fomentar evitando calquera caste de dialéctica. A consabida película de bos e malos. Que morra a intelixencia para entrarmos no reino, ou na república, da idiotez ou da imbecilidade.



Malia que o entorno de Kusturica xa negou as afirmacións de AGA-Ucraína –o artista sempre foi pacifista, non se suspendeu ningún concerto en Barcelona–,e a propia alcaldesa coruñesa declarou que era falso que o cantante estivese a favor da guerra e que o concerto non se ía suspender, a asociación continúa no seu ridículo erre que erre de que celebrar o concerto é unha falta de respecto aos ucranios que viven en Galicia. Iso si, agora, despois de ameazar con accións de protesta e boicots á actuación, declaran que serían os primeiros en estar alí aplaudindo se o músico condena a invasión. De chiste vamos.

Que é iso de ter que condenar nada? Por favor. Quen non estea a vontade entre nós debería ir embora.