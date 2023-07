El Estado social y democrático de Derecho

Con carácter general, se puede decir que, tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el denominado mundo occidental, vivimos en un modelo de Estado que se define como social y democrático de Derecho. Un modelo que, como se sabe, supone un estadio más en la evolución de la institución estatal desde su primera dimensión constitucional en forma de Estado liberal de Derecho. Tal transformación, como se ha estudiado ampliamente, ofrece una muy relevante proyección acerca del sentido y funcionalidad de los derechos fundamentales de la persona, que pasan de ser barreras inmunes a la acción de los poderes públicos a constituir elementos estructurales básicos y directrices centrales de la médula de la acción del Estado.



En realidad, las Declaraciones Internacionales de Derechos, empezando por la de Naciones Unidas en 1948 y continuando por las que la siguieron, empezaron a llamar derechos humanos, que son los derechos innatos a la persona, a los derechos que tiene el ser humano en cuanto tal, que a él pertenecen, derechos que van más allá de la lógica individual y que se insertan en derechos que reclaman, por estar indisolublemente unidos a la dignidad humana, determinadas obligaciones de hacer o prestaciones que la Sociedad y el Estado deben realizar. En Efecto, los derechos fundamentales de la persona son aquellos que son inherentes al ser humano, sean de orden individual en su versión clásica o, en versión más completa, sean objeto de determinadas prestaciones del Estado o de la Sociedad dirigidas a garantizar unas condiciones de dignidad que hagan posible el libre y solidario desarrollo de cada persona.



España, por ejemplo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Constitución de 1978, “se constituye en un Estado social y democrático, que propugna como valores superiores de su Ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo”. Es decir, desde 1978 nuestro país se inserta en esta tradición jurídica constitucional del Estado social y democrático de Derecho cuya luz y potencialidad está todavía pendiente, en alguna medida, de proyectarse sobre el conjunto de las categorías, conceptos e instituciones del Derecho Público, especialmente del Derecho Administrativo.



La realidad de nuestro país, que no puede ser obviada por el investigador y el estudioso del Derecho Administrativo, puesto que este sector del Derecho Público hunde sus raíces en la realidad, demuestra que todavía la sensibilidad social de nuestro modelo de Estado, a pesar de los avances transcurridos, presenta no pocos problemas y provoca todavía no pocas situaciones que reclaman una acción social y asistencial más intensa y extensa en relación con las personas excluidas y con quienes están en peores condiciones para desarrollarse libre y solidariamente en la Sociedad. Por eso, una reforma de la Constitución que reconozca los derechos sociales fundamentales y los principios de promoción y prohibición de la regresividad en la materia es cada vez más urgente, sobre todo porque la pétrea y literal interpretación del artículo 53 de nuestra Carta Magna es un freno que impide al Tribunal Constitucional, avanzar por esta senda.