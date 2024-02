Onte foi un deses días que, como non queda outra, cómpre sinalar como grande. O anunciado temporal non foi quen de botar atrás o importante número de cidadáns e cidadás, de toda clase e condición, que fixo acto de presenza no acto de inauguración do “Memorial das vítimas do franquismo de Ferrolterra, Eume e Ortegal”, un episodio relevante da nosa historia comarcal, local e mesmo persoal, tanto dos descendentes dos e das asasinadas, como de quen entende que seguen a ser precisos actos reparadores da ignonimia. Onte pagouse parte dunha grande débeda.

A posta do ramo da obra iniciada en novembro de 2017, coa aprobación, en pleno municipal do Concello de Ferrol, da proposta de erixir un memorial ás vítimas mortais da represión fascista, non daba chegado, facíase de rogar, malia que, en ningún momento, ningún dos grupos políticos que conformaron as sucesivas corporacións se manifestou en contra do proxecto, só se abstivo o Partido Popular. Mais foron uns cantos os “pero” que sucesivamente foron aparecendo. Pairaban sospeitas de que, polas razóns que fose, non había excesivo interese en rematar a faena. Por diferentes vías tiven información directa dos avances e detencións das xestións, xa que, en maior ou menor medida, coñezo todas e todos os compoñentes da Comisión pro Memorial, comezando polo agora defunto Vicente Couce, ao que, por vía familiar, tratei desde a miña mocidade. Mais fundamentalmente por Bernardo Máiz, con quen tomo cafés a miúdo e de quen son amigo desde que, aos oito anos –xa caeron chuzos de punta– nos atopamos nas aulas do colexio Jesús Maestro, das Discípulas de Jesús.



Como é sabido, Máiz, que se doutourou en historia coa tese “1936-1964. A esquerda militante en Galicia” (Universidade de Zaragoza, 1984) foi, xunto con Xosé Manuel Suárez, doutor coa tese “Alzamiento y represión en la comarca de Ferrol (1936-1939)” (UNED, 2001), autor da relación de vítimas mortais, un miucioso e arduo traballo que, obrigatoriamente, dada a confusión reinante nos momentos dos feitos e as trabas postas á investigación dos mesmos, presenta dúbidas non sempre doadas de resolver. Mais o traballo está aí e é preciso agradecérllelo infinitamente. Son 904 nomes de homes e mulleres violentamente asasinados, entre xullo de 1936 e agosto de 1975, cuxos nomes podemos ler no pedestal do Memorial. Como tamén hai que recoñecer o traballo do artista Manuel Patinha, esa excelente escultura, símbolo da negra historia, que tan xenerosamente lle regalou ao pobo de Ferrol. Benzóns. Lembraba antes que o Partido Popular se abstivo nos diferentes plenos municipais de Ferrol onde se debateu este tema. Mais a vida ten estas cousas e acabou sendo unha corporación con maioría absoluta do PP a que acabou por instalar o Memorial con todos os honores. Polo que sei, o concelleiro de Cultura, o amigo Ponte Far, tomou o tema co debido interese e xa.



“Nunca choveu que non escampara”, di unha nosa paremia popular. E así foi.