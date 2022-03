Entre sudores

Amén del asunto de Ucrania y Rusia con distintas opiniones pero con unanimidad en las críticas a Putin, alguien record entre los sudores de la sauna que hace tres años Santiago Abascal le definió como un líder patriótico y Sánchez Dragó como el mayor político del mundo. Que puñetería eso de las hemerotecas. Muchos de nuestros líderes calladitos –con una mascarilla de hierro forjado por ejemplo– estarían más guapos.





Más actualidad: un repaso a las últimas noticias sobe el Emérito que nos recuerdan paisajes ya visto: es culpable de sus cuentas y por mucho cuento que le echen sus afines la fiscalía se quedó con la boca abierta al conocer que sus señorías en sede judicial han dicho que amén: pues tenemos la inviabilidad y la prescripción, ésta última por un problema de tiempo, y todos contentos y, sobre todo, ¡cómo no va a estar deseando volver a España! De nuevo la prueba de que ante Hacienda no todos somos iguales.





Y si volvemos al circo –el que está en Madrid y le llaman hemiciclo– nos topamos con diputado poniendo a don Francisco Vázquez como ejemplo para los socialistas y la declaración de Gabriel Rufián, portavoz del grupo catalán Esquerda Republicana, que dirigiéndose a las bancadas populares que reivindican ahora su llegada al centro vía Galicia con Feijóo como maquinista, les recordó que muchos peperos están en centros… penitenciario.





Hay otra curiosidad en torno a la presidenta de la comunidad madrileña y es que pese a nuevas pruebas y al conocimiento de que hay más tela que cortar –el caso llegará a los tribunales– el nuevo presidente del PP le echó una mano en reciente declaración.





Por cierto Ayuso advierte a Feijóo: nada de equidistancias, el enemigo es el PSOE, en respuesta a esta declaración de “o noso presidente: yo no vengo a cargarme a Sánchez, sino a que gane el PP.





No me digan que algunas sesiones son más divertidas que el camarote de los hermanos Marx. Y es que para ponernos tristes y preocupados nos llegan los mensajes que manda la ONU sobre el cambio climático pues subestimaron los efectos del calentamiento pues encontraron que los daños que genera son mayores de lo previsto. No estaría de más conocer ahora la opinión el primo de Rajoy que negó con gran énfasis todo lo relacionado como el clima, los tsunami, etc. Y para colmo en el gimnasio estamos a media sauna por el mismo precio.