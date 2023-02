Con Enric Circi en Barcelona

O 25 de xaneiro estiven en Barcelona convidado para falar e cantar , algo que supuxo atopar alí o meu pasado logo de que trancorreran 54 anos dende que eu chegara á Cidade Condal enchido de ilusión para gravar o meu primeiro disco na compañía Edigsa. Foi emocionante ver a Enric Cirici, un dos fundadores da editorial (1964) que cos seus 91 anos estupendamente levados acudui ao salón de actos da Biblioteca Mercé Rodoreda para saudarme e escoitarme. Faloume daquel tempo no que o seu amigo, o profesor galego Basilio Losada lle falara duns cantores que andaban a faceren por Galicia algo semellante ao da Nova Canço e...por aí, logo doutras xestións, comezou todo.



Enric Cirice, enxeneiro químico, e empresario no mundo do papel, formaba parte e aínda pertence a esa burguesía catalá que con tanto afán axudou á supervivencia do catalanismo fronte á deturpación á que estaba sometida a cultura na súa terra e dentro dela o idioma propio. Nesa reivindicación lévannos moita vantaxe por mor de diversas e vitais circunstancias que seriá moi longo enunciar nesta pequena achega. Só reiterar o xa moitas veces comentado: a importancia que tivo e ten a burguesía, o empresariado catalán, a prol de manteren ese tardicional “seny”, esa série de valores que prevalecen no xeito de ser catalán. Enric Cirice recoñecese como un catalán que asume a responsabilidade da reconstruccion nacional do seu país.

Aló polo ano 1964 cun grupo de amigos xuntan 60.000 pesetas e con iso fundan a editorial que pouco despois daría abeiro a practicamente todos os cantantes que formaron parte da chamada Nova Canço, unha longa lista encabezada por nomes como Joan Manuel Serrat, Guillermina Mota, Pi de la Serra, Ovidi Montllor, etc. Quero subliñar que cando eu chego a Edigsa non coñezo a Enric Cirici e si a Claudi Marti que viña a ser o engargado das relacións cos intérpretes, sempre disposto a que nada nos faltase. Eran un grupo de activistas culturais á par que loitadores sociais e empresarios. Na actuliadidade E. Cirici forma parte da tertúlia Cruilla de Debat del Ateneo de Barcelona da que é coordinador. Considerou imprescindible a presenza dunha prensa catalá e foi promotor do diario “Avui” fundado no 1976 e primeiro diario en catalán logo da morte de Franco.



Este home é todo un personaxe, moi suxestivo para min, porque forma parte da historia viva de Edigsa e xa que logo da miña tamén, e por iso tratarei de verme con el de novo en Barcelona e asistir cos seus compañeiros á xuntanza dos mércores da Cruilla de Debat no Ateneo, e se cadra saúdar alí tamén a Josep Macip, outro piar vivo da historia de Edigsa para... falar de moitas cousas.