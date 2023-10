Emigración-inmigración. Algunas consideraciones

Desde tiempos remotos se vienen produciendo en el mundo entero desplazamientos humanos por causas y razones diversas: hambres, guerras, afanes de descubrimiento y conquista, etc. Pero desearía referirme aquí, especialmente, a la emigración que desde territorios africanos y de modo incontrolado por lo general, se dirige hacia el llamado “mundo del norte” a la búsqueda de remedio a sus escaseces, de mejor horizonte a sus vidas..., aunque con frecuencia se enfrenten a males mayores en sus respectivos peregrinajes. Es lamentable que grupos o mafias organizados, les saquen dinero y les dirijan, ciegos, a inciertos caminos a esas víctimas de la “hégira y la diáspora”. Y es lamentable y triste también que los Gobiernos respectivos permitan insidiosamente la práctica de esos desmanes y no persigan a los responsables. No resultando mucho menos preocupante —por los conflictos que crea— la dispersión, la arribada, la acomodación..., en los distintos lugares sujetos o receptores de una inmigración descontrolada y masiva a la que no es nada fácil atender en modos y maneras adecuadamente positivos. Masiva y descontrolada sobre todo en los últimos años, hacia los litorales de España tras catastróficas travesías con frecuencia, a través de los mares que nos unen: insensatos, descabellados y demenciales...percances por insuficiencia de medidas de los Gobiernos de origen. Pero también por carencia o insuficiencia, en gran parte, como digo, de tantas otras, adecuadas en tiempo y forma y su instauración para la evitación de tantos males. Aunque la principal solución, además de las apuntadas, tiene que ser emanada y llevada a cabo, por un Concierto Internacional y hasta de implicación universal.- iClaro que también es bueno el envío de algún avión con alimentos, mantas y vacunas.., a los lugares necesitados! Pero eso es muy poco; eso no basta. Es preciso, creo yo, intentar y conseguir poner remedio en origen, allí donde hace falta: Comisionados experimentados y en nominación y estudio..., efectuados por las Naciones Unidas, habrá de desplazarse al punto o lugar que lo precise y las veces que haga falta. Y allí, in situ, ver y asegurarse de la viabilidad o no del poblado o asentamiento que en su caso deba o no ser desplazado: si no hace falta llevarlo a lugar distinto, será porque se pueden instrumentar medidas oportunas y suficientes para que la vida y supervivencia de aquella población transcurran en condiciones positivas de humanidad, habitabilidad, etc. (posibles explotaciones agrícolas o ganaderas, hidráulicas, mineras, marinas, etc., etc... Y si el arrancamiento y cambio de lugar se hacen precisos, (que por inhóspito, agreste, inhabitable..., que fuere, no será casi nunca del agrado de sus moradores), habrá de realizarse con las pautas y consideraciones que cada circunstancia exija o aconseje, (la menor alteración posible en la sensibilidad profunda del lugareño como son religión, clima, contactos sociales, economía...,), y mejorando y asegurando la viabilidad del que debe ser nuevo y acogedor lugar, hacia un futuro esperanzador y de confianza. Seguramente, así, quedarían resueltos indefinidamente en un porcentaje elevadísimo, los problemas de la emigración-inmigración. Como lo hubieran quedado en otros muchos lugares del mundo. Y en esta Españita nuestra y por ejemplo, en nuestra querida Galicia.

Pero no. Nunca o casi nunca se preocuparon los Gobiernos de dar debida y esforzadamente la mano a quienes más lo necesitaban.- Y así nos ha ido. Y así nos va. Ortigueira, Galicia, la España entera..., ¡vaciadas! Y con una emigración empobrecedora y una inmigración dilapidada y ruinosa por descontrolada. Solicitamos, pues, del concierto internacional y de nuestros inicuos mandatarios, tomen decisiones y actuaciones conducentes a poner el remedio en origen a las desgraciadas desesperadas emigraciones y más donde más falta hace. Así sea.



En la inacabable y abominable tregua de nuestros gobernantes a gobernar, con cariño a lectores y sufridores.