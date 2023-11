Elevar el alma para acabar con las armas

Necesitamos despojarnos de conflictos, ponernos a trabajar cada uno de nosotros en la cultura del abrazo cada día; ilusionarnos también por forjar de la concordia un quehacer artesanal, que precisa disciplina y orden. Hoy más que nunca, requerimos ser consolados bajo la mirada acariciadora del pecho, sentirnos acompañados para poder acompasar el itinerario de las alegrías, cultivar el silencio para lograr abstraerse con los ojos del corazón, que son como se curan las enfermedades de nuestras intimas habitaciones. Quizás tengamos para ello, que salir de nosotros mismos; ser más creativos y auténticos, puesto que la enternecedora vida es más espíritu que cuerpo. No hagamos de la materia un desfile de modelos sin conciencia alguna, porque será un cementerio de lágrimas. Despejemos, por consiguiente, perspectivas. Despojémonos además del poder de don dinero. Que lo que nos domine sea el amor y la ternura. En efecto, todas las cosas buenas están ahí, para disfrute, no para espacio de tumbas.Abandonemos los artefactos, que lo único que alientan y alimentan son problemas y peligros. Es cierto que no es fácil custodiar la paz. Es una labor continua que no puede desfallecer. Confiemos en que fluyan los sentimientos del pulso sin pausa, que su pentagrama nos ennoblezca y exalte la hermosura de nuestros propios latidos vivenciales. Indudablemente, hay que desacoplarse de mundo y acoplarse al verso del verbo. Prefiero la oda al odio. Regresemos al reino de la poesía, al diálogo acorde con los signos de la adhesión, totalmente entregados con quietud de pulsaciones y nulos tormentos. A propósito, nos alegra que una de las prioridades de las Naciones Unidas sea el desarme nuclear. De hecho, fue el tema de la primera resolución aprobada por la Asamblea General, en 1946, y ha formado parte de su agenda desde 1959.