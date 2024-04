Eleccións e referendum

Seica alguén dixo que: “Nada se pode facer nin construír sen que haxa persoas que lideren”. Mais, como liderar implica tomar decisións necesarias, malia que sexan impopulares, haberia que asumir que o recurso aos referendum non son una práctica democrática, senón máis ben una táctica política electoral.



Segundo esta idea, semella que, os líderes políticos teñen a obriga de levar sobre o seu lombo, o éxito (para uns) ou o fracaso (para os outros) das súas decisións.



Xa que logo, non é de estrañar que algúns líderes prefiran recorrer aos referendum algunas decisións importantes, para descargar a responsabilidade sobre os que acepten ou rexeiten unha determinada proposta, sen ter en conta que, una grande maioría dos participantes no evento non teñan a preparación mínima necesaria para poder opinar en asuntos de grande peso, cousa que por desgraza moitas veces adoita suceder.



Non é?