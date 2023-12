Elecciones en Galicia

Desde 2009 los gallegos seguimos con el 89% de la renta per cápita española, hemos reducido nuestro peso demográfico en España del 6.0% al 5.6%, y estamos tan arremolinados en torno a la autopista Ferrol-Vigo, que hemos convertido el 80% de nuestro territorio en un desierto demográfico. Caminamos hacia la irrelevancia de manera tan lenta como dulce, y como nuestro presidente autonómico no puede ofrecer otra idea-fuerza para romper esta inercia que los parques eólicos, convocará elecciones en marzo para que con el chunda-chunda de la amnistía todavía presente en el día a día, poder decirnos algo tan obvio como que los gallegos queremos ser tratados como los catalanes. El caso es que con esta estrategia electoral tan simplista, Alfonso Rueda tiene muchas papeletas para seguir presidiendo la Xunta, si Sumar se presenta en Orense y Lugo, circunscripciones donde no tiene ninguna posibilidad.