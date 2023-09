Efectos colaterais

Logo dun gran terremoto soen aparecer pequenas ou non tan cativas replicas a certa distancia do epicentro. Pois ben, esta derradeira semana estivemos diante dun gran terremoto mediático que fixo axitar sensibilidades a través do mundo enteiro. O sismógrafo disparouse en máxima intensidade malia que dende hai tempo xa se movían as agullas e aparecían liñas electromagnéticas no papel que prognosticaban que unha desfeita se aproximaba. O gran terremoto causouno ese bico non consentido que o tal Rubiales, presidente da Real Federación Española de Fútbol, estampoulle nos beizos a unha xogadora da selección española sen o seu consentemento e diante dunha ventá que asomaba ao mundo enteiro. Pois ben daquel terremoto estas réplicas que arestora estamos notando algunha das cales deixan cativo ao detonante de todo este balbordo. Por que se grave foi esa actitude dalguén que tiña a responsabilidade de dar exemplo de bo comportamento obrando dese xeito tan rastreiro, non son menos onerosas todas as cousas que saíron a luz despois do episodio do bico.



Dicia un tal Boskov aquilo de “fútbol é fútbol” sen necesidade de afondar máis no asunto, pero se rabuñamos un pouco sae á luz toda a bazofia que leva detrás este deporte de masas, comezando por persoeiros coma este, dono e señor dunha Federación que manexaba ao seu antoxo.



Un pais funciona ben se funcionan as súas institucións. Non entendo cómo despois do acontecido e das coñecidas manobras deste home non se estableceu o mecanismo preciso para inhabilitalo. Tivo que ser a FIFA logo deste sonado episódio quen o apartara das súas funcións por un periodo de noventa días e non o Goberno que aínda espera que un tribunal ( Tribunal Administrativo do Deporte) decida se o seu deshonesto comportamento está catalogado como grave ou moi grave. E nesas andan. E namentres andamos a lle dar voltas ao que se vai facer con Luis Rubiales, se a sú santa nai levanta a folga de fame dentro dunha igrexa de Motril ( isto só pasa por estes lares) con correspondentes estranxeiros cubrindo o evento( que xa ten delicto o tema), outras cousas que afectan directamente á vida da cidadanía deste país pasan a un segundo plano como por exemplo que o litro de aceite de oliva virxe xa ande polos doce euros e nos anuncien a posible escaseza doutros alimentos por mor da sequía pertinaz que padecemos co conseguinte aumento de case todos os prezos que se moven no mercado . En fin, que sendo moi sério o asunto Rubiales polas consecuencias que carrexa a nivel social, unha vez apartado das súas funcións e sancionado habería que ir pensando en pechar a carpeta tendo moi claro que comportamentos como o que detonou este escándalo non se volvan repetir. Ainda que tratándose de fútbol calquera reincidencia é posible.