El eclipse de Israel

Para hablar del exterminio de los judíos los nazis usaban cínicamente la palabra reasentamiento, y aunque a los gazatíes no les esperan cámaras de gas, es penoso aceptar que paguen justos por pecadores. A diferencia de otros, yo si entiendo lo que ha supuesto para la sociedad israelí el descomunal ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, pero no por ello deja de dolerme que aquella sociedad que contra viento y marea creó los kibutzs, atrajo talento, e intentó coexistir con los palestinos intercambiando paz por territorios, esté ausente. Deseo con toda mi alma que no haya desaparecido por las atroces circunstancias ni por la catadura moral de Netanyahu, sino que como dice mi admirado Meir Margalit, sea sólo un eclipse, porque más allá de que ciertas reparaciones tengan que ser violentas para ser justas, el bucle de la venganza es injustificable para la Torá (Sefer Bamidbar- 34).