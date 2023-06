E agora qué?

Xa pasou a encomenda de introducir papeletas nas furnas e o tempo no que os candidatos andaron agoniados en prometeren montes e moreas tratando de convencernos que as súas propostas son as máis atractivas para unha cidadanía que sabe aquilo de prometer e a veces non dar. No entanto insistiron na mesma fórmula, nos métodos tradicionais cara á presentacións de suxestións. Falar para os seareiros sen debate con outras opcións a estas alturas xa non ten sentido, o mesmo que inundar as rúas de afiches na era da cibernética e entoar cada catro anos a mesma melodía con só engadir unhas pequenas notas novas á partitura resulta aburrido dabondo.



Malia que o guión desta película é coñecido polo reiterativo a cidadanía entrou na sala a vela e a comprobar se había novedades na representación porque algúns dos actores xa formaran outrora parte do reparto e seguindo aquilo de “polos seus actos coñecerédelos” quedou claro que gran parte daquelas promesas volveron a seren protagonistas do argumento desta nova función . Unha cousa é evidente: éra preciso convencer as persoas que non se rexen por unha disciplina de partido e votan aos que cumpriron coas súas espectativas ou castigan aos que non foron responsables co dito. Esa é a cuestión. Agás algún infiltrado, que pode ser, os afiliados votan as súas siglas. E a cidadanía votou. MIsión cumprida.



E as esquerdas sempre coa súa sempiterna desunión que xa se da por asumida seguen sen chegar a acordos no fundamental, unha mágoa porque os seus programas contiñan un porcentaxe alto de arelas comúns pero por desgraza son os intereses de grupo os que botan por terra o que comparten. “Dime o que suxires que eu me opoño!” semella ser a consigna e a si é compricado “sumar”. Todos, seguro, tíñan aceptábels propostas pero.... a cousa funciona así e con iso terémonos que quedar.



É curioso comprobar tamén o ben que conxugaron os candidatos a primeira persoa do plural do presente de indicativo do verbo ir. Imos...imos... imos... pero chegamos? e así é dificil convencer. Todos sabemos, ou deberamos saber, o compricado que é gobernar, o complexo que é poñer as cousas nos axeitados canles de solución, pero polo medio hai tanto incumprido que xa imos perdendo a fé no sentido estricto da palabra que é crer no que non vemos. É necesario moverse, e o movemento tamén en política se demostra andando. Móvanse pois os elixidos na senda de atopar solucións para a cidadanía, de faceren unha cidade, unha vila, máis agradábel para a xente que vive nela. A sorte xa está botada, e agora qué? : pois só queda ver se fan o que dixeron que farían ou esquécense de faceren o que prometeron cumprir. Sería estupendo ver realizadas un 20% das espetativas. Xa veremos.