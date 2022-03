Dúbidas dun cidadán de a pé

Son as miñas dúbidas, nas que case sempre ando mergullado dándolle voltas e más voltas. Creo que navegando entre elas vaise na procura da verdade intentando poñer a cousas e xentes no seu sitio. Sempre desconfiei daqueles que chegan a ela á primeira, sen lle daren máis rodeos.





Como cidadán de a pé son consciente das dificultades dos/das que teñen que tomaren decisións por nós, profesionais da política que están aí para intentaren solucionar os problemas que atinxen aos demais, aos que andamos pola vida sen pisar moqueta. Pero unha cousa é recoñecer o complicado na gobernación dun país e outra cousa simular non ter conciencia de que somos enganados constantemente. Sabémolo si, pero deixámonos.





Engánanos o sistema na venda de produtos de primeira necesidade , e para atempar gaitas míntenos tamén quen tiña a obriga de poñer coto aos desmáns dos oligopolios . Dinos que recibimos ordes de Bruxelas, que como país membro non podemos decidir unilateralmente, e debemos esperar ao que “dispoñan” dende alá . Como cidadán de a pé pregunto: ¿ é que non se pode facer nada para frear o latrocinio ao que está sometida a cidadanía? ¿dependemos tanto das alianzas e compromisos? Claro, temos serios problemas co gas e o petróleo e xa que logo estamos abocados a unha desmedida dependencia. Míntenos cando din que o problema do petróleo e do gas, márcano a invasión de Ucraína, cando saben que a cousa viña de bastante antes, que o abuso e a especulación estaban deseñados previamente a este episodio bélico. Pero os voitres cheiran o sangue, e no escenario de morte e destrución voan tratando de atopar tallada que incremente os seus suculentos negocios. As ganancias do oligopolio das eléctricas cífranse en miles de millóns mentres gran parte da cidadanía sofre para chegaren a fin de mes. E os cidadáns da pé preguntamos : ¿ porqué esa inanición, ese desleixo en contra dos intereses da cidadanía? Hai un dato que pode ser significativo: dous expresidentes do goberno e unha morea de exministros/as atoparon abeiro baixo o paraugas das “eléctricas”. Seguro que están aí defendendo os intereses destas empresas porque saben moito de MW hora ¿ non si? E tamén, como non, de como esquilmar os petos da xente máis necesitada ata as últimas consecuencias, moita no limiar da pobreza.





Dentro do meu mar de dúbidas son estas algunhas das preguntas que me fago e non atopo respostas, contestacións que trato eu mesmo de achar pero...tamén teño dúbida de que sexan as axeitadas.