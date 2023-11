A dónde vamos a llegar...  

No se puede negociar el futuro de un país al margen de la ciudadanía. Un fugado de la Justicia, que debería estar en la cárcel, no puede ser el interlocutor de un aspirante a la presidencia de un Estado democrático. Y, sobre todo, tenemos derecho a saber cuáles son los términos de la negociación. No queremos esperar a que esté todo firmado para que traten de convencernos del respeto a la ley del texto del acuerdo.



Como era de esperar, Junts tiene que demostrar, después de que ERC haya firmado ya el pacto, con las concesiones de Rodalies, la quita de parte de la deuda y, lo que es más grave: la inclusión de los CDR, procesados por delitos de terrorismo, dentro del proyecto de amnistía.



Por eso, Puigdemont, que quiere dar el do de pecho, le ha dicho no a Santos Cerdán y pretende incluir a los implicados en el caso Voloch, acusados de relaciones con el Kremlin para lograr la independencia. Al grito de “no dejaremos ningún soldado fuera” el fugado reivindica su papel de “prima donna”.



Por otro lado, el representante socialista, número tres de su ejecutiva, Santos Cerdán, no tiene formación jurídica alguna (cursó estudios de formación profesional de segundo grado y es Técnico en Electrónica Industrial) y los temas en discusión afectan al texto constitucional.



Este nuevo paréntesis en la convocatoria de la sesión de investidura es lo peor que le puede ocurrir al aspirante a la Moncloa y al PSOE, donde empieza a cundir la preocupación por la indignación ciudadana que están provocando las filtraciones del independentismo.



Por mucho que lo intenten, y Salvador Illa lleva días tratando de persuadir con el tono más suave posible de las razones de convivencia entre Cataluña y España, solo minutos después comparece Junqueras y declara el triunfo de Cataluña, Cataluña y Cataluña.



Y, aunque Puigdemont es el amo de la llave, todavía queda también por negociar con el PNV que, ahora, ha descubierto que ellos también quieren la transferencia de los trenes de cercanías del País Vasco y la quita de la deuda y...



Al margen de que se consigan los votos raspados para una legislatura, Pedro Sánchez, pero sobre todo los españoles, no vamos a aguantar que los próximos cuatro años sean los del chantaje como forma de hacer política.



A dónde vamos a llegar...