Coa recente visita da señora Ministra de Defensa dona Margarita Robles, a Ferrol e a Navantia, malia os seus eloxios, coido que o Goberno Español perdeu unha boa oportunidade para agradecerlle ao pobo de Ferrol a súa contribución á Defensa Nacional, mediante a construción de innumerables navíos ao longo da Historia. Nese duro traballo, moitos traballadores gastaron a súa saúde e algúns perderon a vida, nun traballar arreo, expostos ás inclemencias do tempo e aos perigos propios da actividade. Certo que agora iso mellorou coa construción do taller de bloques, pero aínda séguese sen poder contar cun Dique cuberto que non só melloraría a competencia da Empresa, senón tamén as condicións laborais. Ferrol non pode conformarse co anuncio de investimentos multimillonarios que, na súa inmensa maioría, non benefician á cidade, senón a outras zonas do Estado e a algunhas do estranxeiro. O repetido anuncio deses investimentos, como a cenoria que fai andar ao burro, máis parece un insulto que outra cousa. Eu estou convencido de que non lle debemos nada ao Estado. Más ben ao revés. Abofé.