Agora xa foi, di un retrouso galego para indicar que algo sucedeu e xa non ten amaño. É dicir, que agora só queda o patexar, buscar a quen lle botar a culpa e sinalar as consecuencias da “desfeita”. Segundo os xornais, “o país está dividido”. Isto faime cavilar e darlle volta nos meus miolos a semellante sentenza. El será verdade?, penso eu. Debe selo, porque, que eu saiba, desde que teño consciencia o país sempre estivo dividido ao longo de case cen anos (e pode que antes), e non sei agora de nada nin ninguén, que conseguira amañar a división ou sequera atenuala un pouco. Seica iso debe ser condición humana, porque máis ou menos. é o mesmo que sucede na case totalidade dos países do mundo. Xa que logo, nada imos conseguir chorando. Hai que recoñecelo e asumilo, sen odios nin rancor nin insultos nin malos modos de perdedor. E quen gañe, que procure facelo mellor, aínda que división haberá sempre. Se cadra estarei nun erro?