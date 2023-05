Estamos tan embebidos co “circo” político, que non prestamos atención a toda unha serie de ditaduras que condicionan as nosas vidas, sen apelación posible. Amparados “eles” polas súas propias leis, fannos pagar por servizos que en realidade non utilizamos ou por consumicións que non consumimos. Algúns exemplos: Nas Eléctricas, non podes contratar a potencia que realmente necesitas, senón unha maior, que pagas todo o ano, aínda que as túas necesidades sexan moi inferiores segundo a época; no tema da auga e a depuración, fanche un consumo estimado, sen ter en conta se na casa sodes catro, seis ou un. Co tema da recollida e tratamento do lixo pasa o mesmo; se tes a TV a través dunha empresa, pagas por ver unha cantidade respectable de propaganda que non che interesa; no caso das “novas tecnoloxías”, se tes un móbil dos máis sinxelos, pagarás por un acceso a Internet que non usas. E dos Bancos xa non falemos: Aínda que non queiras, estás obrigado por lei a abrir unha conta para cobrar a pensión e claro, o banco cóbrache polo mantemento, aínda que non a uses para nada máis. É dicir, “Como queiras que te poñas, tes que pagar”. Ou non é?