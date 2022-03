Na mañá do sábado 24 de xuño de 1995, Juan del Valle, a súa muller Maricarmen, Xosé Luís Armesto e mais eu, emprendimos viaxe a Madrid, nun auto manexado polo primeiro, coa esperanza de poder ver como o Deportivo lle gañaba ao Valencia e se facía coa copa do Rei, como así foi, aínda que tres días despois, por culpa da tromba de auga que obrigou a suspender o partido a falta de 11 minutos. Despois de 3 finais con derrota, un club galego conseguía vencer nese campionato.





Como estaba programado, na viaxe de ida fixemos parada en Arévalo, para dar conta dunhas sempre apetitosas racións de cordeiro e de leitón. O copioso xantar e o calor da tarde convidaban a unha sestiña, polo que a segunda parte da viaxe se fixo pesada. Pero chegamos en tempo e hora para desfrutar dos prolegómenos do partido na zona do Bernabeu, onde quedaramos con Vicente Araguas e un seu amigo, Emilio Antelo Alamán.





O Emilio, que era bo fotógrafo, inmortalizou o grupo ao pé do estadio, momentos antes de entrar, cando eu xa substituíra o suado niqui da viaxe pola camiseta deportivista coa publicidade de Feiraco, que logo pasou a un meu fillo e que hoxe ten meu neto.





Araguas mostroulle a foto a seu pai, quen, segundo me ten contado máis dunha vez, manifestou que a Universidade nunca lle merecera moito respecto e visto o visto aínda menos. Un catedrático vestindo un uniforme deportivo!!! A min, contrariamente, nesa altura a Universidade merecíame todos os respectos, e máis que houbese. Anos andados a miña opinión mudou. Foi a lectura e a paulatina posta en práctica do chamado Plan Bolonia o que motivou esa mudanza. Ao meu entender, o novo sistema educativo poñíase ao servizo do capital ecando anda o carto polo medio as cousas acaban por se pervertir. Evidentemente, en paralelo, foron baixando os niveis de formación integral do estudantado, con vistas a fornecer persoal con certa cualificación académica, mais con escasa capacidade de contestación, isto é, persoas obedientes ao sistema. Por non falarmos dos másteres e cousas semellantes, que nos levarían a outros terreos.





A implantación do Plan Bolonia e a extirpación dunha corda vocal, que me trouxo problemas de dicción aconselláronme xubilarme, despois de 36 anos de docencia universitaria, os últimos 18 como catedrático da Universidade da Coruña. Se ben o mundo universitario xa non era a mesmo seguín minimamente vinculado a el e por iso me produciron carraxe abonda determinadas recomendacions da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) ou dalgúns reitores en relación con centros e estudantes rusos. Ler cousas como que o presidente da CRUE propuxera barbaridades como a de romper as relacións académicas cos profesores cubanos e iranianos que non expresasen o seu rechazo á escalada belicista de Rusia ou que a reitora da Universitat de València instara os estudantes rusos a volver ao seu país deixáronme alucinado. Non comparto, en absoluto, esas manifestacións de evidente rusofobia. Coincido co manifestado polos profesores asociados da UV de que a cultura, a arte, a ciencia, a investigación e a educación teñen que estar por riba da sinrazón dos conflitos bélicos e contribuír á resolución pacífica dos conflitos e á unión e irmanamento dos pobos”. Só faltaba encher a Universidade de pensamento único.