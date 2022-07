Día da Patria Galega na desglobalización

O Día da Patria Galega estará presente na sociedade, mais unha vez, tanto polos actos que se fagan o 25 de xullo como en días previos; organizados polas institucións do país e por entidades sociais e culturais esencialmente ligadas co galeguismo. Mais, sobre todo esta data de celebración ten un carácter reivindicativo, xa que está moi unida ás mobilizacións que o nacionalismo galego convoca en Santiago de Compostela. Faino co obxectivo de reclamar medidas de urxencia ou denunciar situacións de abandono, explotación e represión, ligadas a cuestión da soberanía nacional e a xustiza social. Destacando historicamente nestas manifestacións a que organiza o BNG pola súa capacidade de convocatoria e organización.



E todo indica que este ano, superadas en gran medida as limitacións que impuña a pandemia, e dado o avance electoral da fronte nacionalista, haberá un aumento da participación. Ten a súa lóxica, e ademais é unha necesidade, xa que todo apunta a unha nova crise económica (prezos da enerxía, inflación, peche de industrias estratéxicas...) ao que se lle suma a desfeita ecolóxica (incendios...), o deterioro de servizos básicos (centros de saúde...), mentres aumenta o gasto en defensa, e se apoian as solucións militares fronte ao dialogo na guerra da Ucraína (armamento, sancións, etc).



Coinciden nesta conxuntura moitas eivas e atrancos, hai algo de coincidencias, como negalo, mais o que non se pode obviar é que falta un proxecto estratéxico que reduza os efectos do lume, as crises da enerxía, a caída do euro,... porque, non se quere recoñecer que a globalización neoliberal agudizou a desigualdade, entre clases e entre territorios, a mobilidade estrema, a desfeita climática, e as migracións forzadas,... e isto non se soluciona exclusivamente con avances tecnolóxicos, aínda que axudan, fan falla reformas estruturais, modificar os comportamentos sociais...



A propia Le Garde recoñecía hai uns días que se camiñaba a desglobalización, cara un mundo dividido en bloques, no que se lle daría prioridade ao comercio rexional e cos “países amigos”. Non terá esta folla de ruta unha relación directa coa cobiza das corporacións occidentais e a prepotencia dos Estados Unidos e da UE? Xa que por unha banda deslocalizouse a actividade produtiva para aumentar a taxa de beneficio, a base de baixos salarios e xornadas longuísimas, mentres en orixe tamén se precarizaba o mercado laboral. Ficamos nunha conxuntura, na que en principio avanza o multilateralismo. A cuestión para a nación galega é: até onde chegará? Que custes terá e para quen?