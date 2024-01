Hai uns días, estiven a tomar uns cafés con Ernesto Vázquez Souza e Diego Bernal, dous benqueridos alumnos de hai anos -o primeiro máis de trinta-, que viñeron de ferias áos seus lares familiares da Coruña desde Valladolid e Madrid, onde, respectivamente, moran e traballan. O Bernal, que imparte docencia na Escola de Idiomas, contábanos que non hai moito se formara un clube de lectura con ex alumnos e ex alumnas, tan interesados como interesantes. Unha das actividades consiste na lectura dunha obra narrativa -de momento non teñen previsto outras modalidades literarias- dun autor ou autora galega, que resida ou visite con frecuencia a capital -dado que non teñen capacidade económica para afrontar gastos de desprazamento-, para conversar con el ou ela acerca da obra seleccionada. A idea é facer un encontro cada mes e xa a levaron á práctica contando coa sempre interesante presenza de Manolo Rivas. Seguirán, xa neste mes de xaneiro, con Miguel Anxo Murado e para o próximo con Vicente Araguas. Como se ve, a cousa non podía comezar mellor.



Falando da obra destes autores, ao pouco de celebrar a chegada dun novo ano, saiu, como non podía ser doutra maneira, Fin de século en Palestina (2008), a obra na que Murado recolle a súa experiencia de cinco anos residindo naquelas terras, enviado polas Nacións Unidas, para colaborar coa Autoridade Palestina. Eran vísperas da segunda intifada, que estouparía en setembro de 2000, acontecemento do que, esta vez de xeito ensaístico, se ocuparía en La Segunda Intifada : Historia de la revuelta palestina (2006).



Van aló 16 anos e todo o que podemos ler no fin de século muradiano foi virando día a día a peor ata atopármonos con esta tráxica situación da que de cotío se fala con grandes doses de desinformación, de frivolidade e, naturalmente, de parcialidade absoluta. Resulta que nese mundo que nos venden como multi, pluri, diverso... só hai unha voz, “La voz de su amo”, botando man do nome dun dos selos discográficos dos que teño mercado vinilos nos anos infantoxuvenís. O amo, como non, os Estados Unidos, que sempre nos queren contar a historia á súa maneira, a que, desgrazadamente, case nunca é certa.



Todo se reduce, de xeito moi simplista, ao maniqueísmo. Sempre hai uns bos -eles, naturalmente- e uns malos -os outros. Os bos deseñan un mundo ao servizo dos seus intereses e os malos opóñense de xeitos diferentes a eses intereses, porque non son os seus, porque eles teñen outros e entenden que teñen dereito a telos.



Segundo esa súa visión, totalmente parcial, da historia, os conflitos sempre os comezan os malos. Ademais, fano así porque si, repentinamente. Parten de cero. Nunca hai motivos que poidan servir de xustificación. Os únicos que poden xustificalo todo son os bos, isto é, eles.



Outra cuestión é o da tersiverxación da terminoloxía. A utilización de moita dela non encaixa para nada nas definicións que podemos atopar nos dicionarios de calquera lingua na que poidamos manexarnos.



É por iso que dificilmente se poden considerar guerra as múltiples atrocidades que, día si, día tamén, estamos a presenciar en Gaza. Barbaridades ás que é preciso poñer fin xa, porque non teñen xustificación de ningún tipo.