Desmemoria histórica

Hace unos días, salió al mercado mi último libro, que lleva el sugestivo título de “Ferrol bajo las bombas. Los ataques aéreos a la Base Naval de Ferrol en 1936”, que, por cierto, según me informa CEDRO, hace el número 48 de mis obras publicadas. Este relato de nuestra intrahistoria, es un tema no demasiado conocido entre los ferrolanos, incluso entre los de nuestra propia generación o de las anteriores. No obstante, creo que es de indudable interés, al menos para los que queremos saber lo que ocurrió en Ferrol en aquellas fratricidas fechas.



Por este motivo, publiqué la noticia en las redes sociales, anunciando la aparición del libro, así como su presentación en Ferrol en fecha próxima. A través de dichas redes, un antiguo amigo y compañero mio, desde nuestra mas tierna infancia, además de compañero de colegio, me recriminó, a través del Wattsapp, con cierto tono displicente:



–“Rafa, a ver cuando cineastas, escritores y demás dejareis el tema de la guerra civil. Ya pasó cerca de 100 años atrás.”



Me limité a expresarle mi absoluta discrepancia y a decirle que “pobres de los pueblos que olvidan sus Historia”. Y no le dije mas, por el momento.



Hoy quiero que el que discrepe de mi amigo sea, nada mas y nada menos que, un ilustre y reconocido escritor e intelectual portugués. Me refiero a D. José de Saramago. Dice el laureado autor lusitano:



–“El pasado no pasa nunca. Si hay algo que no pasa, es el pasado. El pasado está siempre. Somos memoria, somos papel donde se escribe todo lo que sucede antes de nosotros. Somos la memoria que tenemos.”



No puedo estar mas de acuerdo con D. José. Siempre seguiré las enseñanzas de Saramago y las practicaré. Seré papel donde se escriba lo que sucedió en nuestro país y en nuestra ciudad, en aquel desgraciado enfrentamiento civil. No debemos olvidarlo nunca, ya que, sino, volveremos a repetir nuestros errores. A algunos partidos políticos o determinados grupos sociales, pertenecientes al “centro-derecha”, como ellos mismos se autodefinen, aunque lo sean del ala mas extrema, no les disgustaría intentar repetirlos, “borrando” a los que ellos consideran “el enemigo interno”. No les gusta la Memoria Histórica inmediata, y mucho menos si es Democrática.



Lo dicho: pese a quien pese, seguiré siendo memoria y seguiré escribiendo libros y artículos históricos. Téngase en cuenta, además, que soy director adjunto de la Revista de Historia y Actualidad Militar “AresEnyalius”. Escribo de lo que conozco y forma parte de mi bagaje profesional, tanto como periodista, como escritor militar demócrata. Ademas, soy miembro de número del Servicio Histórico y Militar del Ejército del Aire (SHYCEA), organismo oficial del Ministerio de Defensa, y creo que ello me da la legítimidad para hacerlo.



Aprendamos del pasado y que no nos invada la Desmemoria Histórica que algunos desean. Al contrario: seamos Memoria colectiva. Nos irá mucho mejor...