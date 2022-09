Des- industrialización un perigo latente

Non son poucos os/as analistas que alertan respecto dos efectos que o custe da enerxía está a ter sobre a industria, especialmente a de primeira transformación, ou daquela na que ten unha gran dependencia por exemplo do gas. A substitución por medios alternativos leva seu tempo, non sempre é posíbel e polo momento está moi condicionado ao clima (aire, sol, chuvias...). Daquela os chamamentos ao aforro enerxético por parte da UE, e que non sexan menores as diverxencias internas respecto das sucesivas sancións contra Rusia nesta materia.



Polo tanto, todo indica que a substitución da Federación Rusa como fornecedor de enerxía non é algo tan doado, e que pode ter uns custes que afecten ao conxunto da economía e do emprego, e non transitoriamente como se ven argumentando dende Bruxelas. Non se para unha fábrica un, dous ou tres anos, polos custes da enerxía, e se recupera a súa actividade despois como se ren houbese pasado. Isto é o que están poñendo sobre a mesa moitas empresas de centro Europa, siderúrxicas, do aluminio, etc. Non é casual que por vez primeira a UE tivese unha balanza exterior negativa o pasado mes por de 37 mil millóns de euros.



Este non é un tema que á nación galega lle toque de lado, xa que afecta unha parte da industria estratéxica, con consecuencias moi negativas sobre a economía e o emprego, como é o peche de Alu Ibérica, de parte de Alcoa (aínda non está dita a última palabra), e as incertezas do que poda suceder con Xeal, FerroAtlántica,... e outras empresas cun consumo intensivo de enerxía. Polo tanto esta é unha cuestión central para o futuro de Galiza, ou sexa, non son un problema secundario os custes da enerxía, e non se resolven só con máis parques eólicos, que as veces se están a tratar máis como un investimento que en función das necesidades, e de termos un fluxo mínimo de enerxía non dependente do clima en función das alternativas actuais (gas, carbón, nuclear? Haberá que valoralo ecoloxicamente, e nos potenciais perigos que implica cada unha delas, tamén da súa transitoriedade, que poden ser décadas)... E cal será o futuro da industria automotriz?...



A realidade é que as sancións non conseguiron afectar a Rusia e poden ser a causa dunha desindustrialización da UE, co que iso implica, para alén dos custes sobre as familias e como vai axer sobre o modo de vida (dise que por uns anos). Entón porque non se modifica o rumbo? O camiño actual no esencial hoxe favorece aos Estados Unidos a costa do retroceso da UE, e dá pulo a un mundo dividido en bloques.