Derogar el sanchismo no sólo es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y usar menos el avión presidencial, sino abolir total o parcialmente las leyes y medidas económicas de estos últimos años. Alberto Núñez Feijóo dice que abolirá el impuesto a las eléctricas, a las grandes fortunas y a las clases medias, pero claro, también debe decir cuanto quiere rebajar a cada grupo, porque en las comunidades que gobierna el PP y dentro de sus competencias autonómicas, rebajaron muy poco a las clases medias y mucho a las élites y grandes empresas. También debería decir como subsanará esa merma recaudatoria en el funcionamiento de servicios públicos muy usados por la población, como la sanidad y educación, y no menos importante, si congelará o reducirá la subida de las pensiones y del Salario Mínimo en línea con lo que votaron en el Congreso. No es de extrañar que no le guste debatir con Pedro Sánchez.